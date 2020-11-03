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Военно-промышленный курьер

Развал СССР нанес удар по российскому флоту

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Источник изображения: vpk-news.ru

Флот получит новые боевые корабли серий 20380 и 20385.

В ВМФ сообщили, что два корвета проекта 20380, которые сейчас находятся на стадии строительства, войдут в состав 114-й бригады надводных кораблей командования сил и войск на северо-востоке России. 

И.о. гендиректора Амурского судостроительного завода Михаил Боровской рассказал, что предприятие стоит номером один в списке тех, где будут заложены новые корабли - контракт на них был заключен на форуме «Армия-2020» с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). В настоящее время решается вопрос о том, сколько корветов из 10 заказанных будет построено на этом заводе, пишут «Известия».

Военное кораблестроение - вещь циклическая, впрочем, как и процесс создания любого вида военной техники. Пока конструкторы на компьютерах рисуют проект корабля, судостроители строят новый, а моряки эксплуатируют современный, устаревший тем временем готовят к утилизации. Первые два этапа наиболее сложные. Если бы не распад Советского Союза, сейчас в составе ВМФ России были бы совсем другие боевые корабли и подводные лодки. 1990-е годы нанесли серьезный удар по отечественному военному кораблестроению. Только чудом можно назвать то, что оно в это время выжило, помогли экспортные заказы для Китая и Индии.

В начале XXI века остро возник вопрос замены корабельного состава российского флота. Было принято решение идти от простого к сложному: сперва разрабатываем и строим небольшие боевые корабли (корветы), далее фрегаты, затем эсминцы.

Санкции на поставку техники, которая может быть использована в военных целях, также сыграли свою роль. В результате пришлось ограничиться строительством всего двух корветов проекта 20385 - «Гремящий» и «Проворный». В этих кораблях был заложен большой процент импортных комплектующих. В итоге вместо двух 20385 были заказаны еще два корвета проекта 20380.

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20380 Корвет-1
20385
АРМИ-20XX
ИТ
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