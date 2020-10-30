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Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм

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Представители АО «МЦСТ» сообщили, что компания в этом году начнет разработку самого

быстрого процессора Эльбрус следующего поколения. Он будет использоваться для высокопроизводительных вычислений и систем хранения данных. Планируется, что Эльбрус-32С будет создан по технологии 7 нм, а первые рабочие образцы российского 32-ядерного процессора появятся в 2025 году.

Первым о планах на Эльбрус-32С рассказал генеральный директор АО «МЦСТ» Александр Ким в интервью журналу «Эксперт».

По словам Ким, МЦСТ уже показала, что умеет создавать внутри страны такие технологии и изделия, которые могут обеспечить должную информационную безопасность и соответствовать по производительности зарубежным аналогам. Теперь у компании новая цель — спроектировать и произвести Эльбрус-32С.

По информации портала CNEWS, преставитель МЦСТ Александр Ким пояснил, что новый микропроцессор будет выполнен по технорме 7 нм, хотя ранее назывались варианты про 6 нм.

Другие характеристики и параметры Эльбрус-32С МЦСТ на данный момент не раскрыла.

Хотя и планируется, что Эльбрус-32С будет спроектирован внутри страны и основан на российских технологиях, он будет производиться на тайваньской фабрике TSMC. Российские производители не имеют оборудования для производства таких систем.


Технические характеристики процессоров «Эльбрус» прошлого (4С), актуального (8С), нового (8СВ) и будущего (16С) поколений в сравнении с аналогичными процессорами Intel x86.

Ранее в начале октября 2020 года разработчик архитектуры Эльбрус сообщил о получении первого инженерного образца микропроцессора Эльбрус-16С. Запуск серийного производства Эльбрус-16С запланирован на конец 2021 года. В настоящее время специалисты компании проводят исследования полученного инженерного образца. Они уже смогли загрузить на нем операционную систему «Эльбрус Линукс».

Также в октябре 2020 года МЦСТ выпустила новую версию дистрибутива «Эльбрус Линукс» — операционной системы общего назначения семейства GNU/Linux для компьютеров на архитектуре Эльбрус, SPARC и x86. Шестая версия «Эльбрус Линукс» основана на модифицированном ядре Linux 5.4 и включает в себя технические решения Debian GNU/Linux и проекта LFS. Дистрибутив «Эльбрус Линукс» 6.0 (64-битный) для ПК с архитектурой процессора x86 доступен для скачивания всем пользователям свободно и бесплатно. Список пакетов «Эльбрус Линукс» 6.0.

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Тайвань
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МЦСТ
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2020-й год
ИТ
Эльбрус МЦСТ
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3 комментария
№1
30.10.2020 12:41
хорошо
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№2
30.10.2020 14:25
Пекин решил строить за 20 мрлд.долл. нефтекомплекс у себя в пику нашим таким же планам на ДВ.
Нам бы обменять на ГТД-110М и НК-32-02 все технологии, что успели в Тайване скомуниздить с тайваньской фабрики TSMC руками примерно 1000 чел. пришедших в Китай оттуда на работу и ПМЖ. Самое плохое, наших спецов выманивают к себе.
0
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№3
30.10.2020 15:26
Это лишь вопрос времени, когда Байден прикажет Тайваню прекратить производить эти процессоры. Так как бюджет МЦСТ процентов на 90 формируется за счет заказов нашего МО.
0
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