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Военно-промышленный курьер

Выпустив ракеты, калининградские «Искандеры» сменили позицию

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Источник изображения: vpk-news.ru

В западном российском форпосте расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов Балтийского флота провели тренировку по боевой готовности.

Получив приказ, ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный район. Прибыв на место, они оперативно оборудовали стартовые позиции. После чего – выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты.

Произведя пуски ракет, расчеты «Искандеров» успешно сменили позиционный район – в целях выхода из-под возможного ответного удара, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, согласно легенде учений, ракетчики действовали в условиях радиационного и химического заражения местности. Также им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательных групп.

В рамках тренировки командование ракетного соединения БФ из подвижных командных пунктов отработало вопросы скрытого управления подразделениями. Особое внимание в ходе учений было уделено повышению слаженности расчетов и подразделений, навыков личного состава при перемещении в новые районы и маскировке боевых машин.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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