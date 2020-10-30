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Американский стартап получил разрешение на беспилотную обработку полей

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Pelican
Pelican.
Источник изображения: Pyka

Американский стартап Pyka получил специальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на полеты сельскохозяйственных беспилотников Pelican в Калифорнии и Неваде. Как пишет Aviation Week, разрешение распространяется на некоммерческие демонстрационные полеты на некоторых фермах. Беспилотники планируется использовать для обработки полей с воздуха.

Обычно для обработки полей пестицидами используется либо ручной труд, либо распыление с помощью наземной или авиационной техники. Применение специализированной летающей техники значительно увеличивает скорость обработки, но обходится дороже обработки с помощью наземных машин. По этой причине некоторые компании занимаются разработкой сельскохозяйственных беспилотников, использование которых сделает обработку полей дешевле.

Специальное разрешение на полеты сельскохозяйственного беспилотника Pelican было выдано Федеральным управлением гражданской авиации США 1 октября 2020 года. Полеты аппаратов над фермами в Калифорнии и Неваде планируется начать в конце 2020-го или начале 2021 года.

Pelican был впервые представлен стартапом Pyka в 2019 году. Этот электрический беспилотник выполнен по самолетной схеме и оснащен тремя электромоторами с тянущими воздушными винтами: двумя на крыле и одним — на вертикальном хвостовом оперении. Размах крыла беспилотника составляет 11,6 метра. Аппарат способен нести нагрузку массой до 283,5 килограмма. Ему необходима взлетно-посадочная полоса длиной не более 45,7 метра.

Беспилотник оснащен системой автоматических взлета и посадки. На скорости полета 102 километров в час аппарат способен обработать до 546 тысяч квадратных метров полей, расходуя до 8,3 литра удобрений или других смесей на четыре тысячи квадратных метров обрабатываемой площади. Аппарат рассчитан на полет продолжительностью до 10 минут по запасам удобрений. На одном заряде аккумуляторов он способен совершить три полета.

В апреле прошлого года израильские компании Tactical Robotics и ADAMA представили версию беспилотного летательного аппарата Cormorant с вертикальными взлетом и посадкой, адаптированную для сельскохозяйственного применения. Аппарат оснащен распылителями, позволяющими ему обрабатывать поля пестицидами и другими веществами.

Василий Сычёв

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