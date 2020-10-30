Войти
N+1

Первый китайский марсоход отправится на юг равнины Утопия

568
0
+1
Первый китайский марсоход отправится на юг равнины Утопия
Первый китайский марсоход отправится на юг равнины Утопия.
Источник изображения: NASA / JPL / UArizona

Стали известны координаты предполагаемого места высадки первого китайского марсохода, которая намечена на весну 2021 года. Основной площадкой стала ровная местность в южной части равнины Утопия, где могли течь грязевые потоки, а резервной — участок поверхности в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы, сообщается на сайте Space.com.

«Тяньвэнь-1» это первая марсианская миссия Китая, состоящая из орбитального зонда и посадочной платформы с марсоходом. Ожидается, что аппараты, стартовавшие летом этого года, смогут успешно провести маневр выхода на орбиту вокруг Марса и мягкую посадку на Красную планету, а также исследовать ионосферу и климат планеты, состав поверхностного слоя Марса и его рельеф. В настоящее время «Тяньвэнь-1» находится на этапе перелета к Марсу, миссия уже совершила первую из четырех коррекций курса и прислала селфи.

Ранее уже было известно о том, что высадка 240-килограммового марсохода должна состояться в районе ударного бассейна равнина Утопия. Теперь же стали известны координаты места посадки: 110.318 градуса восточной долготы и 24.748 градуса северной широты. Посадочная платформа высадится в южной части Утопии, для которой характерна относительно ровная поверхностью с кратерами и эоловыми формами рельефа. Предполагается, что в этой области могли выходить на поверхность планеты грунтовые воды, создавая грязевые потоки, что делает район интересным для геологических исследований. Запасная посадочная площадка находится в юго-восточной части Утопии, где в древности текли потоки лавы из вулканов.В феврале следующего года аппараты должны достичь Марса и выйдут на первичную эллиптическую орбиту с периодом обращения вокруг планеты 10 суток. После этого орбитальный зонд уменьшит орбиту и будет исследовать район высадки, ожидая удобного момента для отделения посадочной платформы. Посадка намечена на конец апреля-май 2021 года, после чего зонд перейдет на круговую орбиту с периодом обращения 8 часов и начнет научную программу, рассчитанную на один марсианский год, в задачи которой входит и ретранслирование сигналов от марсохода, который должен проработать не менее 90 марсианских суток на поверхности планеты.

Как именно Китай будет штурмовать Красную планету в первый раз можно узнать из нашего материала «Вопросы к небу».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Марс
Похожие новости
17.10.2019
NASA запросило еще $1,6 млрд для ускорения программы полетов на Луну
27.11.2018
Станция InSight должна сесть на Марс. Как будут изучать Красную планету дальше?
26.10.2018
Китай успешно вывел на орбиту спутник для наблюдения за океанами "Хайян-2B"
18.04.2017
Российская космонавтика: износ темы
11.06.2015
Юрий Маевский: Наши системы должны быть закрытыми и безотказными
26.05.2015
"РАН и Роскосмос при формировании программы космических исследований учитывают все экономические реалии"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!