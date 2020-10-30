Стратостат Loon провел 312 дней в воздухе.

Компания Loon рассказала, что один из ее стратостатов для раздачи интернета установил рекорд по продолжительности полета в стратосфере, составляющий 312 дней. В мае 2019 года он вылетел из Пуэрто-Рико, а в марте 2020 приземлился в Мексике.

Loon — это подразделение холдинга Alphabet (в него входят Google, Waymo и другие), которое разрабатывает стратостаты для предоставления доступа в интернет через LTE в районах со слабо развитой или разрушенной в результате стихийных бедствий инфраструктурой. Loon применяет свои стратостаты по всему миру, к примеру, в Африке и Южной Америке, но для простоты процесса запускает их со своих площадок в американском штате Невада и на острове Пуэрто-Рико, откуда они перемещаются в нужную точку, используя воздушные потоки нужного направления.

Такой подход удобнее, чем разворачивать пусковые площадки в каждом регионе, но он вынуждает тратить часть времени полета стратостата не на его непосредственную миссию, а на перемещение от Северной Америки к месту работы. Из-за этого компания долгое время работала над увеличением времени полета, анализируя износ стенок стратостатов и другие параметры. Этому способствует то, что после исчерпания ресурса работы почти все стратостаты контролируемо приземляются в заданный район, после чего из забирают специалисты компании.

В 2019 году компания уже установила рекорд продолжительности полета в атмосфере, равный 223 дням, а теперь увеличила его до 312 дней. Полет завершился еще весной, но рассказать о нем компания решила только сейчас. Стратостат под номером HBAL703 взлетел с пусковой площадки в Пуэрто-Рико в мае 2019 года, затем отправился в Перу, где три месяца предоставлял интернет, после этого совершил кругосветный перелет в восточном направлении, а затем на протяжении семи месяцев проводил в Тихом океане маневры для проведения экспериментов по навигации, о которых компания планирует рассказать позже. На 312 день стратостат приземлился на парашюте в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Компания отмечает, что на момент объявления о рекорде у нее было почти сто стратостатов. Стратостаты оснащены системой автоматического зависимого наблюдения ADS-B, которая также устанавливается на все самолеты, поэтому за перемещениями многих из них, за исключением тех, которые находятся в океане вдалеке от побережья и населенных островов, можно наблюдать в онлайн-сервисах отслеживания полетов, таких как Flightradar. Для этого можно отфильтровать карту по регистрационному номеру, указав префикс BALL.

Маршрут 312-дневного полета Источник изображения: Loon

Loon развивает технологии предоставления связи с псевдоспутников (высотных аппаратов, летающих на протяжении месяцев) вместе с другими компаниями-коллегами по организации HAPS Alliance. В нее также входят спутниковый оператор Intelsat, компании HAPSMobile и Airbus, разрабатывающие самолеты-псевдоспутники, и телеком-компании, такие как Nokia и AT&T. В феврале Loon помогла японской HAPSMobile создать для ее высотного самолета систему связи.

Григорий Копиев