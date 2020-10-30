Войти
N+1

Стратостат Loon провел 312 дней в воздухе

573
0
0
Стратостат Loon провел 312 дней в воздухе
Стратостат Loon провел 312 дней в воздухе.
Источник изображения: Loon

Компания Loon рассказала, что один из ее стратостатов для раздачи интернета установил рекорд по продолжительности полета в стратосфере, составляющий 312 дней. В мае 2019 года он вылетел из Пуэрто-Рико, а в марте 2020 приземлился в Мексике.

Loon — это подразделение холдинга Alphabet (в него входят Google, Waymo и другие), которое разрабатывает стратостаты для предоставления доступа в интернет через LTE в районах со слабо развитой или разрушенной в результате стихийных бедствий инфраструктурой. Loon применяет свои стратостаты по всему миру, к примеру, в Африке и Южной Америке, но для простоты процесса запускает их со своих площадок в американском штате Невада и на острове Пуэрто-Рико, откуда они перемещаются в нужную точку, используя воздушные потоки нужного направления.

Такой подход удобнее, чем разворачивать пусковые площадки в каждом регионе, но он вынуждает тратить часть времени полета стратостата не на его непосредственную миссию, а на перемещение от Северной Америки к месту работы. Из-за этого компания долгое время работала над увеличением времени полета, анализируя износ стенок стратостатов и другие параметры. Этому способствует то, что после исчерпания ресурса работы почти все стратостаты контролируемо приземляются в заданный район, после чего из забирают специалисты компании.

В 2019 году компания уже установила рекорд продолжительности полета в атмосфере, равный 223 дням, а теперь увеличила его до 312 дней. Полет завершился еще весной, но рассказать о нем компания решила только сейчас. Стратостат под номером HBAL703 взлетел с пусковой площадки в Пуэрто-Рико в мае 2019 года, затем отправился в Перу, где три месяца предоставлял интернет, после этого совершил кругосветный перелет в восточном направлении, а затем на протяжении семи месяцев проводил в Тихом океане маневры для проведения экспериментов по навигации, о которых компания планирует рассказать позже. На 312 день стратостат приземлился на парашюте в мексиканском штате Нижняя Калифорния.


Компания отмечает, что на момент объявления о рекорде у нее было почти сто стратостатов. Стратостаты оснащены системой автоматического зависимого наблюдения ADS-B, которая также устанавливается на все самолеты, поэтому за перемещениями многих из них, за исключением тех, которые находятся в океане вдалеке от побережья и населенных островов, можно наблюдать в онлайн-сервисах отслеживания полетов, таких как Flightradar. Для этого можно отфильтровать карту по регистрационному номеру, указав префикс BALL.


Маршрут 312-дневного полета

Источник изображения: Loon


Loon развивает технологии предоставления связи с псевдоспутников (высотных аппаратов, летающих на протяжении месяцев) вместе с другими компаниями-коллегами по организации HAPS Alliance. В нее также входят спутниковый оператор Intelsat, компании HAPSMobile и Airbus, разрабатывающие самолеты-псевдоспутники, и телеком-компании, такие как Nokia и AT&T. В феврале Loon помогла японской HAPSMobile создать для ее высотного самолета систему связи.

Григорий Копиев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Перу
США
Япония
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
13.02.2020
Европейская оборона: пора переходить от слов к делу? (Atlantico, Франция)
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
18.06.2013
Ле Бурже: русские возвращаются?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!