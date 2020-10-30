Россия стала вторым в мире производителем сервисных роботов.

Россия заняла второе место в мировом рейтинге производителей сервисных роботов — такие данные опубликованы в отчёте Международной федерации робототехники (IFR) за 2019 год. Согласно документу, в России 73 компании занимаются производством сервисных роботов.

Первое место удерживают США — 223 компании-производителя. Сразу за Россией идёт Германия (69 компаний), Китай (64 компании), Франция (52 компании) и Япония (50 компаний).

«Такой разрыв можно объяснить тем, что в России гораздо больше маленьких стартапов, а в Японии, например, больших корпораций.

Другая причина разницы в данных — языковой и культурный барьер: IFR — международная организация со штаб-квартирой в Европе, поэтому ориентируется, в основном, на европейские и американские компании. Азиатские или российские производители могут просто не подавать данные в Международную федерацию робототехники. Они могут не знать о такой возможности из-за языкового барьера или больше ориентироваться на локальный рынок и не считать нужным участвовать в международном исследовании.

Многие компании также не подают данные о своих продажах и производстве: во-первых, это довольно трудозатратно, а во-вторых, некоторые просто не хотят раскрывать цифры. Поэтому реальные данные могут отличаться», – объяснила Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.

Под сервисными роботами IFR понимает робототехнические устройства, созданные для работы в общественных местах — роботы-консультанты, гиды, администраторы, а также роботы-курьеры и медицинские устройства: роботы-диагносты и экзоскелеты. Самые известные российские компании в этих направлениях — это, например, «Промобот» (сервисные человекоподобные роботы), Яндекс (роботы-курьеры), «Моторика» (кибернетические протезы).

«Мы уверены, что российские роботы — один из важнейших брендов России в XXI веке. Это должно стать знаком качества: как немецкие автомобили, корейская техника или французское вино. В этом заинтересован и частный бизнес, и государство, и общественность. Глобальная сервисная роботизация должна начаться с России — и мы делаем всё, чтобы это сбылось», — говорит Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot.