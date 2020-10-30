В «Роскосмосе» сравнили надежность МКС с холодильником

Состояние МКС является хорошим, а ее надежность сравнима с надежностью холодильника. Об этом в четверг, 29 октября, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев в Музее космонавтики по случаю 20-летия работы станции в пилотируемом режиме.

Он выразил надежду на то, что МКС, как холодильник или телевизор, будет работать намного дольше гарантийного срока.

«Все знают, что есть какой-то гарантированный срок работы телевизора, первый год, но на практике они работают дольше. Холодильник должен гарантированно работать год, а на практике он может работать несколько десятилетий. Это нормально, что реальный срок работы оказывается дольше», — сказал Крикалев.

Крикалев напомнил, что МКС с самого начала планировалась с учетом 15-летнего срока службы. Но в 2013 году блок «Заря» и в 2015 году блок «Звезда» прошли обследование и были продлены для эксплуатации до 2020-го, а затем до 2024 года.

Ранее, 28 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация с 2021 года приступит к развертыванию программы «Сфера». Она предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов.

В январе в госкорпорации отмечали, что для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» более чем из 600 спутников понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, а именно 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5».

Ракеты будут изготавливаться не на средства бюджета, заложенного в федеральную целевую программу «Сфера», но не уточняется, кто будет оплачивать их производство.

Фото: Роскосмос