Автономная робо-лодка Roboat II готовится покорять каналы Амстердама

Лодка Roboat II

Инженеры из Массачусетского технологического института завершили работу над вторым поколение автоматической лодки-робота, которая получила название Roboat II. Она разработана в рамках заказа от властей Амстердама, которым потребовался флот автономных многоцелевых водных транспортных средств малого размера. С их помощью в Нидерландах хотят более эффективно использовать многочисленные каналы, которые можно превратить в оживленные водные магистрали.

Вторая причина разработки Roboat II – такие робо-лодки нужны всем, так как эта ниша никак не заполнена. Вместо того чтобы отправлять весельную лодку или курьера на гидроцикле, гораздо выгоднее поручить доставку груза небольшому плавучему роботу. Флотилия таких роботов в прибрежной зоне или городах с многочисленными каналами, вроде Венеции или Санкт-Петербурга, способна ускорить перевозку многочисленных грузов с минимальными затратами, потому что роботы всегда выбирают оптимальный маршрут.

Лодка Roboat II

Roboat II не только самостоятельно ориентируется на местности и может двигаться по маячкам, но он еще и способен к самоорганизации работы нескольких аппаратов. Головной робот может собрать и провести за собой караван других лодок, а при необходимости несколько судов стыкуются в единую грузовую платформу для перевозки габаритных грузов. Собственная грузоподъемность Roboat II невелика и равна примерно весу двух человек, но у флотилии таких лодок возможности куда шире.

Одно из перспективных направлений развития робо-лодок – водное такси. Для этого уже разрабатывается увеличенная версия длиной до 4 м, которая сможет перевозить за раз 5-6 пассажиров. У такого робота, в отличие от обычной лодки, нет классических носа и кормы, он может двигаться в любом направлении. И оперативно маневрировать, чтобы не создавать пробки на водных артериях.