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Техкульт

Дрон HYBRiX установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе больше 10 часов

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Дрон HYBRiX

Большинство современных беспилотников (не считая сугубо военных моделей) на электрической тяге имеют весьма скромный полетный ресурс – как правило, он не превышает 30 минут. У их гибридных «собратьев» этот показатель значительно выше.

Так, квадрокоптер HYBRiX 2.1 испанского стартапа Quaternium, оснащенный гибридным приводом (электродвигатели/ДВС) в стоковой комплектации, смог продержаться в воздухе почти четыре часа на одной зарядке/заправке.

Дрон HYBRiX

Еще в 2017 году его предшественник – модель HYBRiX 2.0 установила мировой рекорд – 4 ч. 40 мин. В феврале текущего года следующая версия 2,1 почти вдвое перекрыла этот показатель – 8 ч. 10 мин. Но и он продержался недолго – последний рекорд уже составил 10 ч. 14 мин. Столь высокая продолжительность полета стала возможной благодаря 16-литровому топливному баку в связке с системой впрыска топлива испанской компании Löweheiser. HYBRiX 2.1 весит 13 кг, но при этом может перевозить до 10 кг груза или аксессуаров, имеет крейсерскую скорость 50 км/ч и максимальную до 80 км/ч.

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Оригинал публикации
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Страны
Азербайджан
Испания
Проекты
БПЛА
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