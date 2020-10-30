ИЭМЗ «Купол» отгрузил несколько партий спецтехники Министерству Обороны РФ и иностранным заказчикам

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") в августе-октябре полностью выполнил обязательства перед заказчиками спецпродукции по ряду контрактов.

Так, в августе-сентябре были отгружены в войска четыре изделия, прошедшие ремонт по техническому состоянию. В сентябре предприятие также отгрузило Министерству обороны РФ три изделия, прошедших капитальный ремонт. Еще одно изделие будет отгружено в ближайшее время.

Предприятие также в срок и с надлежащим качеством подготовило технику для двух инозаказчиков. Для первого продукция отгружена и отправлена, работа для второго близка к завершению, в настоящий момент идет подготовка к отгрузке. Вся работа по зарубежным поставкам в сентябре была проинспектирована представителями заказчика, которые дали высокую оценку уровню подготовки имущества для отгрузки. В декабре должна быть проведена инспекция по новому контракту с инозаказчиками. В настоящее время поступают комплектующие и идет подготовка к сборке боевых машин в рамках данного контракта.

В 2021 году «Куполу» предстоит ещё более напряженная работа по выпуску спецтехники как по гособоронзаказу, так и в интересах инозаказчиков. Для Министерства обороны РФ предстоит отгрузить изделия 9А331М (ЗРК «Тор-М2») и 9А331МДТ («Тор-М2ДТ»). Также новые изделия будут изготовлены для двух инозаказчиков.

Помимо этого предстоит выполнить плановый ремонт партии ранее поставленных в войска ЗРК «Тор-М1». Поступление данных изделий на предприятия уже началось, идут подготовительные работы по их ремонту.

Представители предприятия подчёркивают, что, несмотря на вызванные пандемией трудности, отгрузка спецтехники заказчикам неизменно осуществляется в срок и в соответствии требованиям качества. Контрактные обязательства Ижевский электромеханический завод «Купол» всегда выполняет в полном объёме, либо перевыполняет, твердо поддерживая свою репутацию надёжного партнёра.