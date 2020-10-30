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Интерфакс-АВН

В "Энергомаше" сообщили об успешных испытаниях ракетного двигателя перед отправкой в США

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Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Российские ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" провело успешное огневое испытание ракетного двигателя РД-180 для США, говорится в сообщении компании.

"Программа испытаний проведена в полном объеме, испытания прошли в штатном режиме", - заявили в "Энергомаше".

Там отметили, что разработанный и произведенный в НПО жидкостный ракетный двигатель РД-180 предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Россия, несмотря на американские санкции, продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

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