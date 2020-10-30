Испытания для подтверждения возможности работы МКС до 2024 года близки к завершению

В Роскосмосе напомнили, что изначально гарантированный срок использования станции составлял 15 лет, но ее эксплуатация возможна и за пределами этого срока

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Технические испытания, которые докажут возможность использования Международной космической станции (МКС) до 2024 года и позволят сделать вывод о возможности продления сроков ее эксплуатации, находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Идет завершение технических испытаний, подтверждающих работоспособность станции до 2024 года, и идет обсуждение с партнерами. Все партнеры видят заинтересованность в продолжении эксплуатации станции и за пределами 2024 года", - отметил Крикалев на брифинге в Московском музее космонавтики.

По словам исполнительного директора, техническая возможность такого продления будет определена "немного позже по результатам испытаний".

Крикалев также напомнил, что изначально гарантированный срок использования станции составлял 15 лет, однако, подчеркнул он, ее эксплуатация, как и любой другой техники, возможна и за пределами этого срока.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать ее планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока.

2 ноября 2000 года Международная космическая станция стала обитаемой. Тогда на МКС на корабле "Союз ТМ-31" прибыл экипаж первой основной экспедиции - космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и Уильям Шеперд. Запуск корабля экспедиции состоялся 31 октября 2000 года, первый экипаж провел на станции более 136 суток, покинул ее 18 марта 2001 года уже на американском челноке.