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WarSpot

RAPIDFire: пушки против «воробьёв»

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Источник изображения: warspot.ru

Французский флот нашёл решение для защиты от роев дронов. Вчера, 28 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что французское агентство оборонных закупок (DGA) выбрало артустановку RAPIDFire для оснащения новых кораблей ВМС Франции.

Разработанная консорциумом Thales и Nexter система вооружения малой дальности RAPIDFire представляет собой скорострельную 40-мм пушку. Её ключевая особенность — программируемые снаряды воздушного подрыва.

Артустановка RAPIDFire

Источник изображения: defensenews.com

По замыслу разработчиков, такое решение позволит кораблям бороться с такими угрозами как рои боевых дронов. При этом RAPIDFire сможет поражать цели как на воде, так и в воздухе. Заявленная дальность поражения целей — до 4 км.

40-мм орудие, встроенное в беспилотную башню, оснащено оптико-электронной системой управления огнём, которой может управлять оператор. Анализ угроз передаётся в систему управления боем, и наводчик может проверить или скорректировать стратегию, предложенную орудием. Существует пять различных типов боеприпасов, из которых оружие может выбирать автоматически, чтобы наилучшим образом поразить цель. Первые системы RAPIDFire могут поставить на вооружение флота уже в 2022 году.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Nexter
Thales
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