"Благодаря усилиям России": Баку передал Еревану тела погибших солдат

Ереван сообщил, что Баку передал 30 тел погибших военных

Баку и Ереван сообщили о передаче азербайджанской стороной 30 тел погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих. Оба государства обратили внимание на роль России в этом процессе. Вопрос обмена телами погибших обсуждался еще в ходе согласования первого перемирия в регионе, которое проходило в Москве 9-10 октября. Стороны также договаривались об обмене пленными.

Армения при посредничестве России получила от Азербайджана тела 30 военнослужащих, которые погибли в ходе боев в Нагорном Карабахе. В минобороны Армении подчеркнули, что Ереван готов пойти на аналогичные шаги.

"29 октября, благодаря исключительным посредническим усилиям РФ, тела 30 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, были переданы армянской стороне при участии полевой команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, а также представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). Также, благодаря усилиям МККК, в Армению возвращено гражданское лицо", - указали в сообщении.

Согласно документу, Ереван придерживается договоренностей, достигнутых в рамках гуманитарного прекращения огня, и вновь выражает готовность передать Баку тела азербайджанских военнослужащих, которые находятся на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Минобороны Армении выражает готовность запустить процесс извлечения тел с межпозиционного участка на всей линии арцахско-азербайджанского фронта, а также передачи информации о военнопленных и последующего обмена ими", - подчеркнули в заявлении.

Как уточнил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, помимо 30 тел армянских военнослужащих, Баку также передал Еревану двух пожилых армян. Он выразил признательность Азербайджана Минобороны России и лично министру обороны страны Сергею Шойгу за организацию передачи тел погибших армянских военных.

Как заявил накануне азербайджанский президент Ильхам Алиев, потери армянской стороны в ходе боевых действий в зоне конфликта с 27 сентября составили около 5 тыс. человек убитыми.

"Я могу сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении по нашим данным, с армянской стороны только потери могут быть 5 тыс. человек убитыми и больше, а раненых, как правило, на войне бывает больше в два-три раза", - сказал Алиев в интервью «Интерфаксу".

Но Ереван опроверг такие данные. Как написал в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, информация азербайджанской стороны о потерях ложная.

Говоря о потерях с азербайджанской стороны, Алиев в очередной раз отметил, что соответствующие данные будут обнародованы после завершения боевых действий. Вместе с тем он заверил, что потери его страны «значительно-значительно меньше», чем у Армении.

"Учитывая характер боевых столкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая человеческая жизнь бесценна, но с учетом всех этих факторов наши потери минимальны", - сказал Алиев.

Армения и Азербайджан 25 октября в третий раз с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе договорились об установлении режима прекращения огня. Он вступил в силу в 8.00 (7.00 мск) 26 октября, но стороны сразу же обвинили друг друга в его нарушении.

Два предыдущих перемирия также были сорваны в те же дни, когда они вступали в силу.

Первая договоренность была достигнута на переговорах армянского и азербайджанского министров иностранных дел Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова 9-10 октября в Москве. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене пленными и телами погибших солдат. Но 10 октября и в последующие дни обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях и провокациях.

Что касается военнопленных, как заявил представитель следственного комитета Армении Рафаэль Варданян, слова которого передает «Интерфакс», на территории Армении находятся двое азербайджанских военнопленных. При этом в Азербайджане, по его словам, оказались, 17 армянских военнопленных.

Он уточнил, что азербайджанские пленные получают все необходимое. Для обеспечения прав военнопленных и их физической безопасности ведется работа с представительством Армении в Европейском суде по правам человека, уточнил представитель армянского следкома.

Кристина Сизова