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Интерфакс-АВН

Путин: для долгосрочного урегулирования в Карабахе нужно найти баланс интересов народов Азербайджана и Армении

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Долгосрочное урегулирование в Нагорном Карабахе возможно только при соблюдении баланса интересов Армении и Азербайджана, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

"В чем или где это долгосрочное урегулирование (в Нагорном Карабахе), как вы спросили? Сейчас я подхожу к самой сути вашего вопроса. В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа", - сказал Путин.

Он отметил, что люди там должны чувствовать себя в безопасности. "Но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении. Да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно", - рассказал Путин.

И тогда, по мнению президента, стало бы возможным и многим участникам сегодняшнего форума принять участие в развитии этих территории, инвестировать в них.

"А там есть куда инвестировать, люди и в той, и в другой стране очень эффективны, очень талантливы. Этот конфликт, который длится уже три десятилетия, не дает возможности эффективного развития обеим конфликтующим сторонам", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что на первом этапе нужно прекратить боевые действия, остановить гибель людей и сесть за стол переговоров.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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