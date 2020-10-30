Войти
Интерфакс-АВН

Путин: РФ считает возможной передачу Азербайджану ряда районов, занятых Арменией

654
0
0
Военнослужащие Азербайджана у Худаферинского моста на линии соприкосновения в Карабахе. Стоп-кадр видео
Военнослужащие Азербайджана у Худаферинского моста на линии соприкосновения в Карабахе. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © аккаунт Ильхама Алиева в Twitter

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия изначально говорила о возможности передачи Азербайджану "пяти и еще двух" районов, занятых Арменией, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее", - сказал Путин.

Он напомнил, что конфликт начался с этнических столкновений, и руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер, чтобы обеспечить безопасность людей.

"Армяне взялись за оружие и сделали это сами. Хорошо они поступили или плохо, но первоначально посылом к их действиям были эти негативные события на этнической почве. Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах, а еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении. Хорошо это или нет?" - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.10.2020
Forbes (США): что можно узнать о войне в Нагорном Карабахе из открытых источников
19.10.2020
Иран поддерживает инициативу РФ по Карабаху, готов рассматривать и другие варианты - посол
05.10.2020
Вмешательство недопустимо: Эрдоган ответил Путину, Трампу и Макрону
05.08.2020
Geopolitika.news (Хорватия): Эрдогана больше не контролирует ни Запад, ни Россия
21.11.2016
"Искандеры" стали оружием для бедных
14.09.2016
Джеймс Уорлик: CША поставляют Азербайджану и Армении оборонительное оружие в ограниченном количестве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!