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РИА Новости

"До Москвы долетит за минуты": что США намерены разместить в Европе

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Американские военные во время учений
Американские военные во время учений.
Источник изображения: © U.S. Army photo by Staff Sgt. Pablo N. Piedra

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Гиперзвуковая скорость, мощные боеголовки и старая песня о "русской угрозе" — советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что Вашингтон готов перебросить в Европу перспективные ракеты средней и меньшей дальности. Политик добавил: достанется и Китаю — аналогичные ударные комплексы появятся в Тихоокеанском регионе. О том, чем грозит новое ракетное обострение, — в материале РИА Новости.

Новая гонка вооружений

В теории размещение американского гиперзвукового оружия в Европе серьезно угрожает России. Подлетное время ракет до Москвы и других крупных городов будет минимальным. РВСН может лишиться возможности нанести ответно-встречный удар. Впрочем, это лишь теория.

У США нет и в ближайшее время не будет серийных гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Однако декларируемая Вашингтоном готовность размещать их у российских границ говорит о нежелании идти на какие-либо компромиссы с Москвой.

"Заявление Белого дома далеко от конструктива, — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Вашингтон таким образом провоцирует нестабильность и создает угрозу общей безопасности. Подобные безответственные и политизированные шаги, если США действительно пойдут на размещение ракет на территории европейских стран-союзников, чреваты новым ракетным кризисом".

Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon) на полигоне в США

Источник изображения: © Фото : U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command

Осудил агрессивные высказывания американцев и посол России в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что это угрожает региональной и глобальной безопасности, усиливает конфронтационный потенциал. По словам Антонова, Вашингтон на словах выступает за контроль над вооружениями, а на деле провоцирует эскалацию гонки вооружений на европейском континенте.

Инициатива Кремля

Роберт О'Брайан выступил через несколько дней после того, как Владимир Путин озвучил позицию Кремля по вопросам снижения напряженности между Россией и НАТО. В частности, президент пообещал не развертывать на западе страны ракеты 9М729, если Североатлантический альянс воздержится от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД.

Напомним, именно наличие у России этого боеприпаса США использовали как предлог для выхода из соглашения. Американские политики и эксперты утверждали, что дальность 9М729 значительно превышает разрешенные договором 500 километров. Российская сторона все претензии называла безосновательными.

"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

В качестве одной из мер, способных повысить доверие между Москвой и НАТО, Путин предложил регулярные взаимные инспекции на базах США и Североатлантического альянса в Европе, а также на объектах Вооруженных сил России в Калининградской области. Особый интерес для Кремля представляют комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше и Румынии. По мнению многих экспертов, их пусковые установки Mk41 способны вести огонь не только ракетами-перехватчиками, но и ударными средствами поражения, в том числе с ядерными боеголовками.

Американский военный на территории военной базы в Румынии

Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

В НАТО это предложение приняли в штыки. В Берлине заявили, что идеи Кремля по РСМД не заслуживают доверия. Официальный Лондон дежурно обвинил Москву в провале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лишь Париж отметил, что ожидает от России деталей по озвученным предложениям. Российский МИД констатировал, что большинство стран НАТО демонстрируют безответственный подход к безопасности Европы.

Последний договор

После выхода США из договоров по РСМД, противоракетной обороне и "Открытому небу" между Москвой и Вашингтоном осталось лишь одно действующее соглашение по ограничению военной мощи двух держав — СНВ-3. Срок его действия истекает в феврале следующего года. Договор предусматривал сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

В последние месяцы Вашингтон неоднократно высказывался против его продления. Одним из основных условий дальнейшего существования СНВ-3 президент Дональд Трамп называл участие в нем Китая. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун объяснил, что это возможно только в двух случаях: если Китай нарастит ядерные арсеналы до уровня США или если Вашингтон сократит свои. Другие варианты для Пекина неприемлемы, так как не учитывают колоссальную разницу в стратегических потенциалах.

Еще одно условие Вашингтона не устраивает Москву. В начале июля спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" проекты ракет "Буревестник" и дронов "Посейдон" и призвал закрыть их, поскольку они не попадают под ограничения СНВ-3. Американцы и ранее настаивали на запрете новейших российских вооружений, в том числе неядерных гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море

Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, 16 октября Владимир Путин предложил продлить действующий договор на год без всяких условий и заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Он подчеркнул, что, если соглашение будет достигнуто, оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. На днях американцы сообщили, что рассматривают это предложение и в скором времени дадут ответ.

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