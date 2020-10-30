Зонд "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае 2021 года

Большинство миссий по исследованию Марса совершали посадку на равнинах Северного полушария Красной планеты, потому что ее Южное полушарие в основном представлено гористым ландшафтом, отметил официальный представитель Первой китайской миссии по исследованию Марса Лю Тунцзе

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Зонд КНР для исследования Марса "Тяньвэнь-1", по предварительным расчетам, совершит посадку на Красной планете в мае следующего года. Об этом в четверг в интервью агентству China News Service сообщил заместитель директора Китайского центра лунных исследований и космической инженерии при Государственном космическом управлении, официальный представитель Первой китайской миссии по исследованию Марса Лю Тунцзе.

"После длительного полета "Тяньвэнь-1" предварительно в мае следующего года совершит посадку на равнине Утопия, расположенной в Северном полушарии Марса", - отметил Лю Тунцзе. По его словам, большинство миссий по исследованию Марса совершали посадку на равнинах Северного полушария Красной планеты, потому что ее Южное полушарие в основном представлено гористым ландшафтом.

Днем ранее китайский зонд выполнил третью корректировку полета к четвертой планете Солнечной системы. Лю Тунцзе уточнил, что аппарат в дальнейшем еще один или два раза скорректирует свой маршрут.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5, "Великий поход - 5") с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. "Тяньвэнь-1" находится в космическом пространстве уже 97 дней, от Земли его отделяет расстояние более 44 млн километров. Все системы аппарата работают в штатном режиме. В конце июля "Тяньвэнь-1" прислал снимок Земли и Луны, а в начале октября - первое "селфи".