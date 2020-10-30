Войти
ТАСС

Зонд "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае 2021 года

503
0
0
Марс
Марс.
Источник изображения: Fotolia/artemp1

Большинство миссий по исследованию Марса совершали посадку на равнинах Северного полушария Красной планеты, потому что ее Южное полушарие в основном представлено гористым ландшафтом, отметил официальный представитель Первой китайской миссии по исследованию Марса Лю Тунцзе

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Зонд КНР для исследования Марса "Тяньвэнь-1", по предварительным расчетам, совершит посадку на Красной планете в мае следующего года. Об этом в четверг в интервью агентству China News Service сообщил заместитель директора Китайского центра лунных исследований и космической инженерии при Государственном космическом управлении, официальный представитель Первой китайской миссии по исследованию Марса Лю Тунцзе.

"После длительного полета "Тяньвэнь-1" предварительно в мае следующего года совершит посадку на равнине Утопия, расположенной в Северном полушарии Марса", - отметил Лю Тунцзе. По его словам, большинство миссий по исследованию Марса совершали посадку на равнинах Северного полушария Красной планеты, потому что ее Южное полушарие в основном представлено гористым ландшафтом.

Днем ранее китайский зонд выполнил третью корректировку полета к четвертой планете Солнечной системы. Лю Тунцзе уточнил, что аппарат в дальнейшем еще один или два раза скорректирует свой маршрут.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5, "Великий поход - 5") с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. "Тяньвэнь-1" находится в космическом пространстве уже 97 дней, от Земли его отделяет расстояние более 44 млн километров. Все системы аппарата работают в штатном режиме. В конце июля "Тяньвэнь-1" прислал снимок Земли и Луны, а в начале октября - первое "селфи".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
29.06.2020
Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке
08.05.2020
Жэньминь жибао (Китай): ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» позволит Китаю построить космическую станцию
20.09.2019
СМИ: Китай запустил пять космических аппаратов системы "Чжухай-1"
04.07.2017
Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты "Чанчжэн-5"
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
19.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!