NASA сообщило о решении проблемы, помешавшей запуску Crew Dragon к МКС в октябре

NASA рассчитывает отправить четырех астронавтов на станцию 14 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Проблема с двигателем, ставшая причиной отмены запуска в октябре к МКС космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, решена, и если проверочные испытания завершатся успешно, NASA осуществит запланированную теперь на 14 ноября отправку четырех астронавтов на станцию. Об этом заявил в среду на брифинге менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич.

"По мере того, как мы приступили к устранению аномалии [в работе двигателя], и начала проясняться перспектива осуществления полета 14 ноября, мы поместили экипаж на мягкий карантин, - приводит телеканал CBS слова Стича. - Нам еще предстоит проделать дополнительную работу [по устранению] этой аномалии двигателя, но, думаю, мы успешно продвигаемся [к тому, чтобы осуществить запуск]. Мы полетим, когда будем готовы".

Ранее представитель SpaceX Ханс Кенингсман сообщил, что запуск Crew Dragon к МКС в октябре был отложен из-за дефекта двигателя первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит осуществить вывод космического корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В состав экипажа Crew Dragon вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

В настоящее время на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. С прибытием экипажа американского пилотируемого космического корабля состав экспедиции на борту орбитального комплекса вырастет до семи человек. "Это позволит увеличить количество рабочего времени, посвящаемого научным исследованиям", - считают в NASA.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon на орбиту совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который регулярно доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".