Греция намерена закупить американские истребители F-35A"Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 29 октября. Согласно сообщениям греческих СМИ, США предварительно одобрили продажу Греции 20 истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2", шесть из которых первоначально предназначались для поставки ВВС Турции.

Греческая газета Estia сообщила, что закупка самолетов обсуждалась в ходе состоявшегося в начале этого месяца визита в страну госсекретаря США Майка Помпео. Согласно сообщению, первые шесть F-35A будут закуплены в 2022 году.

В прошлом месяце Греция также объявила о своем намерении приобрести у Франции 18 истребителей "Рафаль" для оснащения своих ВВС.

Сообщения появились на фоне обострившегося территориального спора между Грецией и Турцией.

Турция была исключена из программы F-35 после поставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства. США заявили, что С-400 представляет угрозу для истребителя-невидимки и ставит под угрозу системы ПВО НАТО.

Турция недавно выполнила испытательные пуски ракет системы С-400 "Триумф" в провинции Синоп на побережье Черного моря. Вашингтон осудил проведение этих испытаний. Кроме того, греческое издание сообщило, что США рассматривают возможность перемещения самолетов с турецкой авиабазы "Инджирлик" на Крит.