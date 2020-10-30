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Российская газета

Двигатели от Т-72 продолжают устанавливать на танки Chieftain в Иране

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Источник изображения: Persian_boy / youtube.com

В Иране продолжается восстановление старых английских танков Chieftain, приобретенных шахским режимом в 70-х годах. На днях состоялась передача очередной партии такой модернизированной техники.

Самым главным изменением в этих боевых машинах является замена двигателя L-60 на В-84 мощностью 840 л.с. от танков Т-72С российского производства.

Старые двухтактные силовые агрегаты часто критиковались из-за значительных недостатков, выявившихся в ходе эксплуатации. Как оказалось, они плохо приспособлены для работы в условиях пустыни и сильно перегреваются. К тому же из-за различных санкций существуют проблемы с запасными частями.

Известно, что Chieftain сейчас эксплуатируются только в армиях Ирана и соседнего Ирака, куда они попали в виде трофеев еще в 80-е годы, во время продолжительного широкомасштабного военного конфликта.

В Великобритании такие танки были сняты с вооружения еще четверть века назад, и в королевстве их можно увидеть лишь в музеях и частных коллекциях.

Также иранским сухопутным войскам были переданы Т-62 и автомобильная техника. В том числе вездеходы Kian 160 (доработанные "Урал-375" с новыми двигателями) в бортовом варианте и в виде платформы для установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".



Алексей Брусилов

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