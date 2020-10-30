Предприятие "Ростеха" вступило в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет расстояние более 10 тыс. км", - сообщили в "Ростехе" в четверг.

Там отметили, что работы проводятся международным научным консорциумом, куда вошли эксперты из ЮАР, Индии, Китая и России.

"Проект реализуется в рамках международного гранта БРИКС при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. От холдинга "Швабе" в нем участвует АО "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова")", - сообщили в "Ростехе".