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Интерфакс-АВН

Предприятие "Ростеха" вступило в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи

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Квантовая электроника
Квантовая электроника.
Источник изображения: Fotolia/ Tomasz Zajda

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет расстояние более 10 тыс. км", - сообщили в "Ростехе" в четверг.

Там отметили, что работы проводятся международным научным консорциумом, куда вошли эксперты из ЮАР, Индии, Китая и России.

"Проект реализуется в рамках международного гранта БРИКС при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. От холдинга "Швабе" в нем участвует АО "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова")", - сообщили в "Ростехе".

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Индия
Китай
Россия
ЮАР
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
БРИКС
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