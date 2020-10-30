В ДОСААФ разработан станок для ограничения сектора стрельбы

Изделие, повышающее безопасность стрельбы из длинноствольного оружия, презентовано на форуме в Москве

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - ДОСААФ России презентовал на прошедшем в Москве форуме "Инновации в спорте и здоровом образе жизни" станок для ограничения сектора стрельбы из длинноствольного оружия, сообщает пресс-служба оборонной организации.

"Станок подходит для массовых стрельб из гражданского оружия как на открытых стрельбищах, так и в крытых тирах. Благодаря станку, стрелки могут вести огонь в строго указанном секторе. Такая инновация делает стрельбы безопасными для тех, кто находится на территории стрелкового объекта", - сказал председатель регионального отделения ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко, слова которого приводятся в распространенном в четверг сообщении.

По информации пресс-службы, технология разработана на предприятии "Патриот" ДОСААФ в Санкт-Петербурге.

"Устройство не дает возможности стреляющему извлечь ствол оружия из рамки и направить его за пределы сектора стрельбы. Нижняя часть рамки может быть использована, как упор во время стрельбы", - отмечено в пресс-релизе.