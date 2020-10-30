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Латышские военные предлагают потерявшим работу надеть погоны

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Источник изображения: vpk-news.ru

В настоящее время в механизированной пехотной бригаде Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии имеется около 1000 вакансий для граждан страны по 170 различным специальностям, сообщает агентство LЕТА.

Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны Латвии, «Национальные вооруженные силы в последние годы пережили быстрый рост и модернизацию — поэтому увеличились и возможности принимать в ряды армии все больше и больше людей».

По словам командира механизированной пехотной бригады сухопутных войск Сандриса Гаугерса, «современная и технологически развитая армия, каковой являются НВС, нуждается в специалистах различных областей, таких как механики, инженеры, специалисты по закупкам и информационным технологиям и др». На военную службу приглашаются и те, у кого уже есть образование и профессия, и те, у кого их еще нет, но они готовы учиться.

Это же касается физической подготовки, хотя будущие военнослужащие должны соответствовать основным требованиям. На базе в Адажи только что открылся «один из самых современных спортивных центров в странах НАТО», где у всех военнослужащих есть возможность улучшить свою спортивную форму.

«В то время, когда многие люди в Латвии потеряли работу из-за глобальной пандемии и думают о смене специальности, мы предлагаем рассмотреть возможность военной карьеры. Потому что НВС — стабильный работодатель, который обеспечивает не только конкурентоспособную зарплату начиная с 900 евро на руки, но и социальные гарантии, а также очень широкие возможности карьерного роста», — подчеркнул Гаугерс.

Чтобы побудить граждан Латвии в возрасте от 18 до 40 лет рассмотреть возможности военной карьеры, НВС проводят информационную кампанию «Будь в форме», во время которой предлагается возможность заглянуть в «повседневную жизнь армии» и познакомиться с возможностями карьерного роста на армейской службе.

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Страны
Латвия
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