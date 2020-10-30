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WarSpot

Первые тачанки американской пехоты

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Американская пехота пересаживается на новые «тачанки». Вчера, 28 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что компания GM Defense передала армии США первую партию лёгких внедорожников ISV.

«Я очень горжусь командой, добившейся этого достижения. Мы используем инженерное мастерство General Motors и огромные производственные возможности, чтобы предложить революционные решения на рынке военной техники», — заявил Дэвид Албриттон, президент GM Defense.

Лёгкий внедорожник ISV

Источник изображения: defensenews.com

Армия США объявила тендер Infantry Squad Vehicles (ISV) на поставку сверхлёгких машин в 2018 году. В марте текущего года был проведён его финальный этап, победителем которого стало предложение от GM Defense LLC — дочерней компании General Motors. Первый контракт стоимостью $214,3 млн включает 649 единиц, тогда как в целом потребности армии оцениваются в 2065 машин.

ISV от GM Defense построен на базе пикапа Chevrolet Colorado ZR2. Армейский внедорожник будет выпускаться в версии с 2,8-литровым турбодизельным двигателем Duramax мощностью 186 л.с. и шестискоростной ​​автоматической коробкой передач. Автомобиль вмещает 9 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
GM
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