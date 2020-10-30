Успешно поразила цель: Минобороны показало пуск новой противоракеты

Минобороны продемонстрировало испытательный пуск новой российской противоракеты

Новую российскую ракету системы ПРО успешно испытали на полигоне в Казахстане. О подобных испытаниях уже сообщалось летом прошлого года. По словам эксперта, ракета предельно засекречена, но есть предположения, что это может быть система А-235 «Нудоль».

Минобороны России опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В начале ролика с нескольких ракурсов продемонстрирована движущаяся колонна военных автомобилей. Эти видео сменяют кадры загрузки ракеты в шахту. Сам запуск тоже был запечатлен с разных точек. На ролике видно, что ракета резко вылетает, а затем начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной. В связи с тем, что на полигоне было облачно, зрители смогли увидеть только начальный этап полета.

Об успешном испытании российскими Воздушно-космическими силами новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган ранее сообщили в военном ведомстве.

Оружие успешно поразило условную цель.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук подчеркнул, что после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу и поразили условную цель с заданной точностью.

Стоящая на вооружении российских ВКС система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

В текущем месяце на полигоне Сары-Шаган также поразила условную цель учебная боевая часть межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, учебный пуск «Тополя» совершили в Астраханской области на государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», - следует из сообщения ведомства.

До этого о пуске новой ракеты системы ПРО с полигона Сары-Шаган российское военное ведомство сообщало 2 июля прошлого года.

Тогда противоракета также успешно выполнила задачу, с заданной точностью поразив условную цель.

В начале июня прошлого года российские военные также сообщали об успешных испытаниях противоракеты на полигоне Сары-Шаган. Как отмечал заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС России полковник Владимир Сергиенко, новая ракета «успешно выполнила задачу».

О других испытаниях новой ракеты систем ПРО сообщалось в феврале, июле, августе и декабре 2018 года и ноябре 2017-го.

Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с корреспондентом ФАН допустил, что в Казахстане могли испытывать систему А-235 «Нудоль». «Новая ракета предельно засекречена, и тактико-технических данных на нее нет, поэтому все, что я буду говорить - это предположения, основанные на анализе американских систем ПРО и направленности их развития», - пояснил эксперт.

Он уточнил, что в новой ракете российские конструкторы могли убрать ядерный боезапас. Как допустил Сивков, скорость А-235 может достигать 12 Махов, а дальность стрельбы - 1 тыс. км. Данные характеристики позволяют сбивать ракеты противника на дальних рубежах и не позволять им достигать промышленных районов страны, пояснил военный специалист.

А-235 «Нудоль» - это система противоракетной обороны, предназначенная для отражения ограниченного по силе ядерного удара по Москве и центральному промышленному району.

Головной разработчик комплекса ПРО А-235 в рамках опытно-конструкторских работ по теме «Нудоль» - концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Как писало «Военное обозрение» этот комплекс может прийти на смену развернутой вокруг Москвы системе А-135 «Амур», которая была установлена для защиты российской столицы в соответствии с договором об ограничении систем ПРО между СССР и США (подписан 26 мая 1972 года) и дополнительным протоколом от 3 июля 1974 года.

Система «Нудоль» обладает возможностями стрельбы по целям в ближнем космосе. Ее противоракеты оснастят как специальными, так и обычными боевыми частями.

По имеющимся данным, испытательные пуски ракет противоракетной системы А-235 «Нудоль» производятся с 2014 года с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Лидия Мисник