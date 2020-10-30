Около 500 курсантов десантировались в Рязанской области

Около полутысячи курсантов - выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова завершили горно-полевой выход массовыми прыжками с парашютом на площадку приземления Житово в Рязанской области.

Десантированию предшествовал перелет будущих офицеров ВДВ с аэродрома Крымск в Краснодарском крае. К месту высадки их доставили три военно-транспортных самолета Ил-76МД, которые прошли по маршруту около 1,5 тысячи километров.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России корреспонденту "РГ" рассказали, что на землю курсанты спускались на парашютных системах Д-10. Прыжки осуществлялись с 600 метров при скорости десантирования около 360 км/час.

"В ходе горно-полевого выхода, который около месяца проходил на базе полигона "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, будущие командиры подразделений ВДВ и спецназа оттачивали свои навыки по огневой подготовке из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, получили практику в управлении подчиненными и приданными подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработали действия в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что на этом полевом выходе особое внимание уделили совершенствованию навыков будущих офицеров при управлении подразделениями, огнем штатных и приданных подразделений в различных видах боя. А также ориентированию курсантов в горно-лесистой местности, организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

Юрий Гаврилов