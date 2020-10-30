Норвежский патрульный корабль Svalbard осуществляет переход Северным морским путем

Береговая охрана Норегии сообщила, что большой ледокольный патрульный корабль W 303 Svalbard береговой охраны Норвегии следует Северным морским путем в исключительной экономической зоне России и 27 октября 2020 года дошел в район восточнее Северной Земли в море Лаптевых.

Большой ледокольный патрульный корабль W 303 Svalbard береговой охраны Норвегии в арктических водах (с) береговая охрана Норвегии

На борту корабля Svalbard норвежской береговой охраны находится 55 членов экипажа и несколько ученых, участвующих в международном климатическом проекте Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment (CAATEX).

Svalbard вышел в море 15 октября и взял курс на север до Лонгйира, затем обошел Шпицберген и направился на восток примерно до 82 градуса к северу от Земли Франца-Иосифа. Корабль намерен идти до моря Бофорта, поход протяженностью 5700 морских миль будет проходить в основном через российскую экономическую зону, хотя и намного севернее традиционной трассы Северного морского пути.

Формальной задачей Svalbard является подъем в море Бофорта трех глубоководных буйковых станций для измерения температуры, которые были выставлены там на глубине 4000 м большим ледоколом WAGB 20 Healy береговой охраны США в рамках проекта CAATEX в прошлом году. Работу по их подъему по плану должен был также выполнить Healy, однако он сейчас находится в ремонте после августовского пожара и выхода из строя двигателя.

Фактически поход Svalbard является, безусловно, очередной демонстрацией со стороны западных стран их готовности и способности осуществлять походы по району Северного морского пути без согласия России.

В сентябре 2018 года без согласований с российской стороной Северным морским путем из Норвегии на Аляску прошло вспомогательное судно А 603 Rhône типа BSAH ВМС Франции.