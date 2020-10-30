Помятый в ходе керченской украинской провокации МБК снова на плаву

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод», которое входит в государственный концерн «Укроборонпром», досрочно завершило ремонт малого бронированного катера «Бердянска» ВМС Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома».

«В ходе ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлены винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые МБАК «Бердянськ» получил два года назад во время «российской агрессии» в Керченском проливе.

«Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ «Юрій Олефіренко», - сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.