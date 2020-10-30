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РИА Новости

Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука

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Военный эксперт Алексей Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Минобороны РФ показало видео пуска новой ракеты системы противоракетной обороны. В эфире радио Sputnik кадры прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.



В начале ролика – кадры с движущейся колонной военных автомобилей. Затем можно наблюдать, как ракета загружается в шахту. Сам запуск снят с разных точек. Видно, что ракета резко взмывает вверх, после чего начинает двигаться по траектории, близкой к горизонтальной.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что пуск прошел успешно и ракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики", поразив условную цель с заданной точностью.

Предыдущие испытания ракеты проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017-го.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал видео пуска.

"Это следующий этап испытаний мобильного комплекса противоракетной обороны. Часто пишут про него, что он называется А-235 (Нудоль). В начале испытаний были шахтные броски, а сейчас уже испытывают комплекс в целом, то есть запуск идет непосредственно с мобильной пусковой установки. Видно, как ракета очень быстро стартует – скорость там явно в районе гиперзвука, она очень быстро уходит к цели. И, как докладывает министерство обороны, цель поражена", – сказал Алексей Леонков.

Он отметил, что появление таких комплексов даст существенное преимущество российской системе противовоздушной обороны.

"Этот комплекс нам дает возможность выстроить эшелонированную систему воздушно-космической обороны. У нас сейчас построена эшелонированная система противовоздушной обороны, в которую входят комплексы большой, средней и малой дальности. Систему будет дополнять идущий на вооружение комплекс С-500, а также вот этот комплекс – А-235 (Нудоль). Система сможет бороться как со средствами воздушного нападения, так и с частями баллистических ракет и других комплексов, которые могут приходить к нам из космического пространства. С учетом того, что Америка взяла курс на размещение ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и собирается их применять массово, то такого рода комплексы действительно нужны. Я думаю, что в качестве поражающего элемента будет использован термоядерный заряд, который своим воздействием может действовать на массовое применение такого рода ракет. Такая система есть только у нас", – сказал Алексей Леонков.
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
А-235
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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2 комментария
№1
30.10.2020 09:56
Леонов эксперт еще тот...
+1
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№2
30.10.2020 12:11
Цитата, q
Леонов эксперт еще тот...  
Он не Леонов, он Леонков. Но то что он "эксперд" ещё тот полностью согласен.;-)
0
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