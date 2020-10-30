Haqqin (Азербайджан): смертоносная реальность на армянских позициях

По мере того, как азербайджанские военные с каждым днем занимают в Карабахе все больше деревень, премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает изучать возможности, как спасти ситуацию. Но его главной проблемой, считает американский эксперт, является то, что армянская армия технологически и тактически осталась в прошлом веке.

Уэнтворт (Лексингтон, США) - Что бы ни говорила пропагандистская машина Армении, но один факт остается неопровержимым - генералитет в Ереване и командование так называемой "Армии обороны Карабаха" готовились к прошлой войне.

И именно в этом их главная проблема. При полном господстве противника в воздухе, которое Баку достиг с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нельзя ездить по дорогам колоннами. Кроме того, БПЛА жгут все, что шевелится, - и никакое количество танков и артиллерийских систем здесь ситуацию не исправят.

И противопоставить этому натиску армянам нечего - имеющихся у них систем ПВО явно недостаточно. Они делали ставку на другое. Для того чтобы переломить ситуацию, Армении нужны десятки русских "Панцирей" или аналогичных систем. При нынешнем же недостаточном количестве ПВО звенья беспилотников подавляют их, хотя и теряют часть аппаратов.

К нынешней войне, тактику которой турки отработали и обкатали в Ливии, Сирии и Ираке, а затем передали своим стратегическим союзникам в Закавказье, армяне просто не готовились, а времени переучиваться азербайджанские войска им попросту не дадут. Пресловутое "моральное превосходство армянских войск", о котором так любят говорить с телеэкранов - замечу, безо всяких на то оснований - если и существовало в реальности, то теперь стремительно исчезает.

Сейчас, насколько мне известно из объективных источников, от панического бегства с позиций армянских военных сдерживают только слухи. То о российском десанте, то о прибытии войск ОДКБ, то о каком-то "чудо-оружии" противодействия атакам с воздуха - но ни один из этих слухов не оправдался, а поговорка "слышишь дрон, да не знаешь где он" стала суровой и смертоносной реальностью на армянских позициях.

Азербайджан же показал совершенно иной уровень подготовки к этой войне. В 2005 году Азербайджан объявляет о создании Министерства оборонной промышленности, целью которого становится разработка и изготовление новых вооружений и военной техники (ВиВТ), ремонт и модернизация стоящей на вооружении ВС Азербайджана техники, совместные оборонные проекты с зарубежными партнерами.

И к сегодняшнему дню Баку сам осуществляет лицензионную сборку израильских БПЛА Aerostar, Hermes-450, Heron-1 и Orbiter-2M, азербайджанских ударных беспилотников-камикадзе Zərbə, İti qovan, турецких осколочно-фугасных авиабомб QFAB-250 LG, тяжелых 120-мм минометов HY1-12 и РСЗО Boran, южноафриканских бронемашин Matador и Marauder и бронемашин собственного производства Gürzə и Tufan.

По лицензии производятся российские автоматы "Калашников" ("Хазри"). Осуществляется модернизация БТР-70, БРДМ, БРДМ-2. Производство стнарядов для РПГ-7 и гранат для АГС-17, а также боеприпасы для РСЗО. Совместно с Турцией разработана тактическая ракета ETR-M (калибр 203-мм, дальность - 10 км).

Разработаны и запущены в производство 14,5-мм снайперская винтовка İstiqlal, 12,7-мм снайперская винтовка Mübariz, 7,62-мм снайперская винтовка Yalquzaq. Новая 8,6-мм снайперская Vaşaq. Крупнокалиберный снайперский пулемет Şimşək для установки на бронетехнику.

Эффективность политики комплексного развития ВС Азербайджана доказана сейчас на поле боя. Азербайджанская армия в десятки раз сильнее армии Армении и способна без внешней поддержки обеспечить освобождение своих международно-признанных территорий из-под оккупации ВС Армении.

Одновременно нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе демонстрирует провал военной политики Армении за последние три десятилетия. Тридцать лет - именно таков разрыв в военных технологиях и способах их использования в боевых действиях между Баку и Ереваном, преодолеть который последний уже не в состоянии.

Именно Азербайджан в военном деле показывает творческий подход, а Армения - косность, что доказывается историей с русскими "кукурузниками" АН-2. Технология их переоборудования в БПЛА разработана и внедрена в Азербайджане израильскими специалистами, но именно азербайджанское военно-политическое руководство сумело оценить и взять на вооружение этот подход.

При всей своей кажущейся примитивности - это исключительно экономичный способ производства. На азербайджанских аэродромах осталось огромное число советских самолетов, использовавшихся для сельскохозяйственных и транспортных целей.

Не так много нужно докрутить: взлет-посадка, управление полетом и передача изображения. Изначально перед таким изделием ставились только задачи разведки и корректировки огня. Теперь, судя по всему, они дополняются управляемыми подвесными бомбами или боевым зарядом на случай атаки обнаруженного объекта.

Как говорят русские - и дешево, и сердито! Вот только почему-то креативные армянские военные до этого не додумались, а "ортодоксальные" азербайджанцы приняли на вооружение.

Стремясь сгладить горечь поражения, лидеры Армении сейчас говорят, что скоро в воздух поднимутся сотни армянских беспилотников. Позволю себе в этом усомниться. БПЛА - это совершенно новый тип вооружений, требующий пересмотра всего: тактики и стратегии, создание с нуля целого нового промышленного комплекса, с совершенно новыми исследовательскими центрами, своей элементной базой и ПО.

Это не создать новый танк, не самолет нового поколения. Это взять и построить индустрию с нуля. А у Армении вообще есть организационные и интеллектуальные ресурсы для реализации такого проекта? Ответ, думаю, очевиден.

И пользуясь возможностью высказаться на данную тему, за что хочу поблагодарить Haqqin, я хотел бы задать Еревану вопрос, на который у меня как военного специалиста и моих коллег здесь, в США, нет ответа: а в чем был смысл ракетных ударов по Гяндже? Какой это должно было иметь эффект? Какие тактические и стратегические задачи стояли? Какие удалось достигнуть? Потому что без убедительных ответов на эти вопросы произошедшее вполне тянет на военное преступление…

Кристофер Гатри