Гранатомёт Грязева

Советский и российский конструктор В.П. Грязев, известный своими конструкциями автоматических пушек и ручного стрелкового оружия, также является автором визитной карточки любого российского подразделения специального назначения — магазинного гранатомёта ГМ-94.

Нестандартный калибр

История гранатомёта конструкции Грязева берёт своё начало в самые плодовитые для тульской оружейной школы 90-е годы. В 1993 году, взяв за основу принцип помпового ружья РМБ-93, в конструкторском бюро приборостроения (КБП) представили магазинный гранатомёт ГМ-93. Принципиальных отличий от боевого ружья у гранатомёта немного, а вот от большинства ружей его отличает необычная схема перезаряжания. Эта процедура осуществляется движением цевья «вперёд-назад», а не более привычным способом «на себя-от себя».

Причина таких метаморфоз — расположение магазина над стволом. Движением же цевья перемещается сам ствол, который надвигается на боеприпас, подаваемый из верхнего магазина вниз на линию ствола. При очередном движении вперёд цевья после выстрела из гранатомёта выталкивается вниз стреляная гильза, а на её место подаётся новый патрон. Ручное перезаряжание как нельзя лучше подходит для использования маломощных нелетальных боеприпасов с недостаточной энергетикой, не обеспечивающей работу автоматики.

ГМ-93 с постоянным прикладом Источник изображения: КБП

Калибр в 43 мм был нехарактерен для отечественных крупнокалиберных систем. Гранатомёт обязан этим гильзе боеприпаса 45-мм опытной авиационной пушки ТКБ-700. Такая гильза имела двухкамерную конструкцию с камерами высокого и низкого давления. Аналогичной по устройству стала гильза для выстрела ВГМ93, используемого в 43-мм гранатомёте. Всё это позволило создать тулякам многофункциональный полицейский комплекс, получивший признание всех силовых структур.

Впрочем, поначалу история ГМ-93 складывалась не так удачно, как хотелось бы. Первые образцы имели постоянный нескладной приклад, выглядели слишком громоздкими и неудобными. Такое оружие не могло вызвать большого интереса среди силовиков, однако второй шанс к грязевскому гранатомёту пришёл оттуда, откуда вряд ли приходилось ожидать. Штатным снаряжением ВГМ93 являлась термобарическая смесь, более привычная для огнемётных систем — именно огнемётчикам пришлась по душе идея малогабаритного многозарядного оружия.

Необычный огнемёт

Интерес к тульскому концепту в виде ГМ-93 проявили в управлении начальника войск РХБЗ Вооружённых сил РФ. С этого момента закипела работа над модернизацией комплекса. Новый гранатомёт получил складной приклад и обозначение ГМ-94. В таком виде оружие попало на первые испытания и постепенно стало приобретать знакомые сегодня черты.

Ранний вариант ЛПО-97 Источник изображения: КБП

К 2000 году у оружия появились более изящные и удобные приклад и цевьё. Конструкторская документация предполагала изготовление трёх вариантов исполнения. Два из них имели постоянный приклад, позаимствованный у снайперской винтовки ВСК-94, а третий — складной. Варианты с нескладывающимся прикладом имели либо центральный открытый прицел, либо боковой диоптрический. Последний вариант был наиболее привычен для классической конструкции реактивных пехотных огнемётов РПО.

После успешного прохождения государственных испытаний в декабре 2002 года гранатомёт Грязева приняли на вооружение войск РХБЗ России под наименованием «Лёгкий пехотный огнемёт образца 1997 года, ЛПО-97». В боекомплект огнемёта вошли термобарический, инертный и учебный боеприпасы. Оружие получило свой ведомственный индекс МО.1.16.01, а боеприпасы — индекс МО.1.16.02.

ЛПО-97 и боеприпасы МО.1.16.02, 2003 год Источник изображения: twower.livejournal.com

Вопреки распространённому убеждению, не ГМ-94, а именно ЛПО-97 использовался спецназом ФСБ 3 сентября 2004 года во время спецоперации по освобождению заложников в школе №1 города Беслан. Гранатомёт ГМ-94 на тот момент был опытным изделием и не использовался ни в одной из силовых структур, тогда как ЛПО-97 производился серийно в тульском КБП и состоял на вооружении армейских огнемётчиков. При этом различить визуально два этих изделия не представляется возможным.

Однако согласно независимому расследованию бесланской трагедии, на месте проведения спецоперации остались многочисленные гильзы с маркировкой «МО.1.16.02», а также как минимум один неиспользованный боеприпас 2003 года выпуска с соответствующей маркировкой. Остаётся лишь один вопрос — как в руки бойцов ФСБ попали огнемёты ЛПО-97 и боеприпасы к ним? Накануне со склада военно-технического имущества РХБЗ в/ч 93203 для проведения спецоперации выдавались огнемёты РПО-А. Вероятно, тем же путём ЛПО-97 попали в руки бойцов антитеррора.

ЛПО-97 в Беслане Источник изображения: pravdabeslana.ru

Насколько эффективным оказалось применение нештатного для спецназа ФСБ оружия, судить сложно, но судя по последующему интересу данной структуры к этому гранатомётному комплексу, ЛПО-97 успешно прошёл испытание боем. Через год в Нальчике во время очередной спецоперации вновь применялся малогабаритный термобарический комплекс. Время ГМ-94 в 2005 году ещё не настало, и можно предположить, что в бой снова вступил ЛПО-97.

«Енот» на службе МВД

Уже в разгар серийного производства ЛПО-97 туляки представили для МВД гранатомёт ГМ-94. Визуально идентичный ЛПО-97, он имел иной выстрел также термобарического снаряжения (ВГМ93.100 отличался от МО.1.16.02 лишь более короткой гильзой). Зачем это понадобилось делать, остаётся только гадать — некоторые источники указывают, что таким образом в КБП решили обойти запрет заказчика ЛПО-97 на использования комплекса в интересах других силовых структур.

Комплектация гранатомёта ГМ-94. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Наиболее ранние известные образцы ГМ-94 датируются концом 2002 года. При этом в рекламе нового гранатомёта изначально использовались кадры испытаний ЛПО-97 и его изображения. Первым отличительным элементом тульского гранатомёта от огнемёта стал более массивный резиновый затыльник приклада. Этот характерный нюанс говорит о существенной отдаче при выстреле несмотря на, казалось бы, миниатюрный боеприпас.

Первые испытания ГМ-94 в МВД прошли в 2003 году в рамках научно-исследовательских работ (НИР) «Базис-03». Российская милиция уже имела на вооружении специальный гранатомёт 6Г30, который обладал рядом существенных недостатков, таких как высокая масса, большой поперечный габарит, низкая кучность и меткость стрельбы, сложность введения поправок во время стрельбы, изменение весового баланса и инерция вращения барабана после выстрела. ГМ-94 был избавлен от этих недостатков.

Испытания, проходившие с апреля по декабрь 2003 года в московских ОМОН и ОМСН, а также отряде «Витязь» внутренних войск, показали положительные результаты, и применение ГМ-94 в МВД признали целесообразным. Для этого требовалось расширение номенклатуры боеприпасов, комплектация приспособлением для переноски гранат, изменение прицельных приспособлений. Представители ОМОН и вовсе заявили, что в случае расширения номенклатуры 40-мм боеприпасов типа ВОГ-25 необходимость создания нового комплекса отпадает.

Сотрудник спецназа с ГМ-94 Источник изображения: Hard Blog

Доработка ГМ-94 для нужд МВД происходила в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Енот». В комплект к термобарическому, инертному и учебному боеприпасам добавился боеприпас раздражающего действия, снаряжённый веществом «Си-Эс». Нелетальный комплекс, состоящий из гранатомёта ГМ-94 и четырёх видов выстрелов ВГМ93, приняли на вооружение МВД в июне 2005 года. Годом позже арсенал милицейского спецназа пополнили светозвуковой выстрел «Термит» и ударно-шоковый выстрел с резиновым поражающим элементом.

Как уже говорилось ранее, ФСБ также заинтересовалась таким комплексом, приняв его на вооружение в 2008 году вместе с новым осколочным выстрелом ВГМ93.900. В 2011 году всю гамму боекомплекта приняли на вооружение ФСО. Кроме того, гранатомёт поставляется на экспорт.

Боекомплект

Термобарический выстрел предназначен для поражения живой силы, легкобронированной и небронированной техники, разрушения лёгких укрытий, в том числе дверей и межкомнатных перегородок. Особенностью этого безосколочного боеприпаса являются чёткая локализация зоны поражения радиусом 3 м и минимальная дистанция безопасного применения (5-10 м). Благодаря этому выстрел с термобарической гранатой можно эффективно использовать внутри здания, а контролируемая область поражения гранаты позволяет обеспечить безопасность заложников, гражданского населения и собственного личного состава. При этом термобарическая граната может выводить из строя технику с толщиной брони до 8 мм. Запрещается стрельба из гранатомёта по целям, находящимся в помещениях объёмом менее 50 куб. м при нахождении в них гра­натомётчика.

Раздражающий выстрел предназначен для оказания нелетального воздействия на правонарушителей аэрозольным облаком раздражающего вещества типа «Си-Эс» непереносимой концентрации на открытой местности площадью 100 кв. м или в помещениях объёмом 300 куб. м.

Светозвуковой выстрел предназначен для оказания нелетального психофизического воздействия на правонарушителей интенсивной вспышкой и сопровождающим её шумом.

Выстрелы ВГМ93. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Аэрозольный травмобезопасный выстрел предназначен для оказания физиологического воздействия на правонарушителей на дистанциях от 30 до 120 м, основанного на мгновенном диспергировании раздражающего состава типа «Си-Эс» и создании аэрозольного облака раздражающего действия объёмом 30 куб. м. Кроме того, граната оказывает нелетальное ударно-шоковое воздействие с нанесением повреждений не выше средней степени тяжести, аналогичное поражающему элементу ударно-шокового выстрела. Из-за значительно меньшей массы снаряда при стрельбе травматическими боеприпасами необходимо выносить точку прицеливания выше цели и учитывать поправки на боковой ветер.

Осколочный выстрел предназначен для поражения живой силы на открытой местности и в помещениях, вывода из строя транспортных средств, разрушения лёгких преград (двери, межкомнатные перегородки). Граната создаёт осколочное поражение незащищённой живой силы на площади в форме сектора с углом 170-190° и радиусом 5 м со стороны головной части гранаты.

Рюкзак гранатомётчика для ГМ-94 и 24 выстрелов к нему Источник изображения: allmulticam.ru

Инертный выстрел предназначен для обучения личного состава технике стрельбы из гранатомёта, учебный — для обучения личного состава обращению с гранатомётом и боеприпасами. Готовы к серийному выпуску дымовые, осветительные и сигнальные выстрелы. Разрабатываются выстрелы различного назначения: кумулятивные, маркерные, для обездвиживания, со стреловидными поражающими элементами.

Источники:

Гранатомет магазинный ГМ-94. Руководство по эксплуатации ГМ-94.00.000 РЭ Гранатомет магазинный ГМ-94. Формуляр ГМ-94.00.000 ФО Легкий пехотный огнемет ЛПО-97. Технические условия МО.1.16.01.000 ТУ Выстрел с термобарическим снаряжением. Технические условия МО.1.16.02.000 ТУ

Руслан Гук