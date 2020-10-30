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Российская газета

Черноморский флот начал следить за тральщиками НАТО в Черном море

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Источник изображения: REUTERS/Murad Sezer

Черноморский флот взял под контроль группу боевых кораблей НАТО, которые зашли сегодня в Черное море, передает РИА Новости.

По сообщению Минобороны РФ, силы и средства ЧФ непрерывно следят за действиями минно-тральной группы военно-морских сил НАТО, в которую входят корабли Италии, Испании, Греции и Франции.

В составе группы - предназначенный для поиска мин французский тральщик "Орион", итальянский морской тральщик "Алгеро", испанский базовый тральщик "Дуэро", а также греческое универсальное транспортное судно "Алиакмон".


Юлия Крымова (Севастополь)

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