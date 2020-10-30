Черноморский флот начал следить за тральщиками НАТО в Черном море

Черноморский флот взял под контроль группу боевых кораблей НАТО, которые зашли сегодня в Черное море, передает РИА Новости.

По сообщению Минобороны РФ, силы и средства ЧФ непрерывно следят за действиями минно-тральной группы военно-морских сил НАТО, в которую входят корабли Италии, Испании, Греции и Франции.

В составе группы - предназначенный для поиска мин французский тральщик "Орион", итальянский морской тральщик "Алгеро", испанский базовый тральщик "Дуэро", а также греческое универсальное транспортное судно "Алиакмон".

Юлия Крымова (Севастополь)