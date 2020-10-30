Началась сборка первых УБС Як-130 для ВВС Вьетнама

ЦАМТО, 29 октября. В сети опубликован первый снимок фюзеляжа Як-130УБС, собираемого на Иркутском авиационном заводе для ВВС Вьетнама. Снимок был сделан из видеоряда телерепортажа "Первого канала" по случаю визита на предприятие министра обороны России Сергея Шойгу.

Как сообщает вьетнамский ресурс Baodatviet.vn, судя по снимку, на фюзеляже Як-130 имеется вьетнамский флаг, а самолет промаркирован заводским номером 130.12.05-103, в котором "05" – это код покупателя, "103" – третий в производственной партии, число "12" можно понимать как общее количество самолетов, которые будут изготовлены для данного заказчика. Таким образом, на данный момент в стадии производства находится, как минимум, три самолета для ВВС Вьетнама.

Газета "Ведомости" 29 января 2020 года со ссылкой на источники в российском оборонно-промышленном комплекса сообщала, что Вьетнам подписал контракт на закупку 12 учебно-боевых самолетов Як-130.

Как рассказали "Ведомостям" два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн. долл. Приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х гг. Вероятно, Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, сформированный на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооруженная вертолетами Ми-8.

Следует отметить, что ни "Рособоронэкспорт", ни Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) до сих пор официально не подтвердили наличие контракта на поставку Вьетнаму партии Як-130.

Если приведенная выше информация достоверна, Вьетнам станет шестой страной, купившей Як-130 в России. Этот учебно-тренировочный самолет ранее был продан в Алжир, Бангладеш, Мьянму, Лаос и Беларусь.