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Российская газета

Украинские артиллеристы остались без новых снарядов

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Источник изображения: rg.ru

Украинская армия осталась без новых артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 мм. Советские арсеналы опустели или пришли в негодность, а наладить собственное производство не получилось.

Как сообщает издание Defense Express, американская компания Grey Fox Logistics вместе с киевским предприятием "Артем" не выполнили контракт по поставке оборудования для производства боеприпасов крупных калибров.

История началась в 2017 году, когда из украинского бюджета было выделено 16 миллионов долларов на закупку оборудования для производства гильз и корпусов артиллерийских снарядов различного калибра. В конкурсе участвовали компании из Турции, Южной Кореи, Китая и США.

В итоге американская компания Grey Fox стала победителем в тендере, но несмотря на перечисленные деньги, производственная линия для боеприпасов на Украине так и не заработала.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и ищет виновных в том, что украинские артиллеристы остались без боеприпасов 155-мм "натовского" и 152-мм "советского" калибра.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Турция
Украина
Южная Корея
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