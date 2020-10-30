Война в Карабахе продолжается. Третья попытка остановить боевые действия посредством установления гуманитарного перемирия, предпринятая Вашингтоном, не увенчалась успехом. Почему Баку продолжает военные действия, каким образом Турция влияет на ситуацию, какие шаги предпринимает Россия по стабилизации ситуации в Карабахе? На эти и другие вопросы Аршалуйса Мгдесяна ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, Россия открыла второй карабахский фронт, нанеся авиационные удары по позициям боевиков в Идлибе.
Директор Центра анализа стратегий и технологий о конфликте в Карабахе
Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов (С) РСМД / "Коммерсантъ".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com
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