Войти
Военно-промышленный курьер

Вертолетчики Балтийского флота загнали в угол чужую субмарину

894
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации БФ успешно выполнили задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

По замыслу учений, у калининградских берегов появилась вражеская подлодка, экипажу которой поставлена задача – нарушить коммуникации Балтийского флота.

В указанный квадрат моря были направлены вертолеты Ка-27ПЛ. Обнаружив субмарину, экипажи перешли к слежению за ней с использованием комплекса радиолокационных и гидроакустических средств. После чего – уничтожили подводную цель авиабомбами.

Полеты выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. В учениях было задействовано около десяти единиц авиатехники.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
31.10.2017
Под Андреевским флагом
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
20.05.2014
Корвет «Бойкий» отметил первую годовщину подъема Военно-морского флага
18.07.2013
В России отмечается День авиации Военно-морского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!