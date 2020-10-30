Вертолетчики Балтийского флота загнали в угол чужую субмарину

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации БФ успешно выполнили задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

По замыслу учений, у калининградских берегов появилась вражеская подлодка, экипажу которой поставлена задача – нарушить коммуникации Балтийского флота.

В указанный квадрат моря были направлены вертолеты Ка-27ПЛ. Обнаружив субмарину, экипажи перешли к слежению за ней с использованием комплекса радиолокационных и гидроакустических средств. После чего – уничтожили подводную цель авиабомбами.

Полеты выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. В учениях было задействовано около десяти единиц авиатехники.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)