За С-400 в США пригрозили Эрдогану членством в НАТО

Соединённые Штаты продолжают предостерегать Турцию от принятия каких-либо дополнительных шагов по вводу в действие закупленных у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, предупреждая, что Анкару ждут «последствия», передаёт «Голос Америки».

Отношения между Вашингтоном и Анкарой, которые испортились в последние годы, достигли нового минимума на прошлой неделе, когда президент Турции подтвердил, что его военные провели тестирование С-400 в приближённых к боевым условиях. Это заявление вызвало осуждение со стороны представителей Министерства обороны и Госдепартамента США, откуда указали, что риск введения новых санкций против Турции «очень реален».

«Санкции — это то, что сейчас находится на столе», — констатировал помощник американского госсекретаря Кларк Купер.

По его словам, С-400 не только несовместимы с боевыми платформами США, но и «несовместимы с членством Турции в НАТО».

«Ввод в действие такого военного актива влечёт за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений (в отношении Турции)», — сказал высокопоставленный дипломат.