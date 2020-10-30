Жителей Литвы попросили не путаться под колесами бронетехники

В Литве стартовали военные учения НАТО, и жителей страны призвали соблюдать меры безопасности. Обращение опубликовала на своей странице в Facebook пресс-служба Вооруженных сил Литвы, передает Sputnik Литва.

Военные учения стран НАТО Brilliant Jump 2020 продлятся до 7 ноября. Предполагается, что в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 600 единиц техники. На время учений на одном из участков территории Литвы планируется более интенсивное движение военного транспорта, поэтому военная полиция Литвы напомнила водителям о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время учений НАТО.

Автомобилистов просят не совершать обгон, не внедряться внутрь колонны и не маневрировать среди больших военных машин. В случае появления колонны военной техники на дорогах водителям рекомендуется съехать на обочину, уменьшить скорость или остановиться и подождать, пока военные проедут мимо. Пешеходов призвали соблюдать правила поведения на дороге, в том числе в темное время суток.

Военнослужащие из стран НАТО, которые прибывают в Литву и другие балтийские республики, неоднократно попадали в сводки литовской полиции за нарушения, в том числе как участники дорожно-транспортных происшествий.