Армия получит беспилотный мишенный комплекс

Новейшие виды российского вооружения будут проходить испытания с использование специально созданного в интересах Минобороны мишенного комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), который успешно прошел госиспытания.

«В Центре научно-технических услуг «Динамика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех) успешно завершены государственные испытания комплекса с беспилотными летательными аппаратами. Комплекс предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений и других целей», — сообщили в пресс-службе «Технодинамики».

Отмечается, что госиспытания были проведены в объеме, позволяющем начать выпуск установочной партии комплекса. В ходе испытаний были подтверждены все заданные летно-технические и эксплуатационные характеристики комплекса. Завершающий этап испытаний проходил в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) Минобороны им. Чкалова с использованием целевого оборудования. Испытания проводились специалистами ГЛИЦ, обеспечением полетов занимались специалисты Летно-испытательного комплекса ЦНТУ «Динамика».

Компания ввела в строй новый цех, позволяющий осуществлять серийную сборку и комплексирование компонентов беспилотных летательных аппаратов.