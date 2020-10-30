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РИА Новости

"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США

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Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве.
Источник изображения: © PETRAS MALUKAS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал позицию американцев по этому вопросу.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе.

Так дипломат отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.

"Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте", – говорится в комментарии Антонова, который посольство публикует на своей странице в Facebook.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал позицию американцев по этому вопросу.

"США хотят быть единственным гегемоном на Земле, чтобы все подчинялись американскому диктату и заглядывали в рот американскому президенту, угадывая его желания. Ни Россия, ни Китай этого не собираются делать. Вашингтон не может с этим согласиться, у американцев комплекс имперской неполноценности. Они все время пытаются доказать, что они самые сильные и все завидуют их оружию. Но завидовать нечему. Гиперзвуковых ракет у них еще нет, и не скоро будут. Но то, что они готовы разместить в Европе ракеты средней дальности, давно известно. Но мало того, что они разжигают гонку вооружений, они еще и превращают Европу в поле боя. Потому что понятно: если они разместят в Европе свои ракеты, тем более с ядерными боеголовками, то мы, бесспорно, сделаем то же самое – разместим в европейской части России свои баллистические крылатые ракеты, нацеленные на эти объекты в Европе. Это способно обострить отношения России с Европой, чего на самом деле добиваются США. Но должен сказать, что Россия в гонку вооружений втягиваться не будет – мы имеем все необходимое и достаточное для того, чтобы остудить любые горячие головы. Но и не оставим без ответа любые американские действия", – сказал Виктор Литовкин.

На этой неделе президент России Владимир Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".

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Продукция
9М729
Mark 41
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1 комментарий
№1
30.10.2020 02:13
Цитата
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США

Планы США (точнее, планы НЕКОТОРЫХ в США) находятся в противофазе с реальностью, в том числе в Европе.
Нет никакой "Европы" - в военно-политическом смысле. Есть (объективно) враги США, союзники США, "нейтралы" и "рабы" США.

Отсюда IMHO и такая реакция России, полностью отличающаяся от ожидаемой реакции СССР в такой ситауции. Реакция совершенно логичная. Европа не должна (и явно не будет - по крайне мере при Путине) - рассматриваться как "однородная" военно-политическая сущность. Совершенно очевидно, что планы/стратегии относительно "немцев и французов" (с одной стороны), и "поляков и прибалтов" (с другой) - я только о странах НАТО - будут в корне различными.
Кроме того, России ОЧЕНЬ выгодно дождаться "первых РЕАЛЬНЫХ шагов" со стороны США в Европе. И только исходя из них, совершать те или иные "ответные действия".

IMHO США находятся в дурацком (и отчаяном) положении. С одной стороны, НЕЛЬЗЯ допустить союза "Германии" и "России". С другой - меры против такого ОБЪЕКТИВНО НАПРАШИВАЮЩЕГОСЯ союза вполне могут  подталкивать Германию ("Путин" давно готов) к этому союзу.
Нужна ОЧЕНЬ умелая стратегия и дипломатия. Т.е. то, чем американцы СОВСЕМ не славятся. Тут нужны мозги и "такт", а не инерция разогнавшегося носорога. :(

Пока - как и следовало ожидать - ставка в США делается на "рабов", которых НИКОМУ ни в США, ни в Европе (, ни в России) не жалко - поляков, украинцев, прибалтов, румын, ... . Но именно потому, что их никому не жалко - толку от таких "союзников" в такой игре будет очень мало. Скорее будет вред, по причине вероятности "затаскивания" теми же поляко-прибалтами "немцев и французов" - как коллег по НАТО - в (почти) вооруженный конфликт с Россией. Полякам не впервые играть - "за полтинник" - роль такого "расходного провокатора".  :) А поскольку "немцам и французам" очень хорошо видно, кто стоит за "славянскими героическими борцами за общечеловеческие ценности и кружевные трусики", то  это только играет ПРОТИВ США.

И я не вижу вариантов, как изменить такую ситуацию в ПОЛЬЗУ США - за исключением НЕРЕАЛЬНОГО варианта союза США с Россией :(. И против Европы, и против Китая.
То, что этот напрашивающийся вариант совершенно нереален, американцам винить, кроме себя, некого. ТАКОЙ ШАНС УПУСТИТЬ!!!! :(

Буш-старший, кстати, это прекрасно понимал. Но Президента у нас - для принятия таких решений - категорически недостаточно.

Ой, что будет. :(
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