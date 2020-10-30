"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал позицию американцев по этому вопросу.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег от гонки ракетных вооружений в Европе.

Так дипломат отреагировал на заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил в среду о готовности Вашингтона разместить гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты в Европе для сдерживания России.

"Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте", – говорится в комментарии Антонова, который посольство публикует на своей странице в Facebook.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал позицию американцев по этому вопросу.

"США хотят быть единственным гегемоном на Земле, чтобы все подчинялись американскому диктату и заглядывали в рот американскому президенту, угадывая его желания. Ни Россия, ни Китай этого не собираются делать. Вашингтон не может с этим согласиться, у американцев комплекс имперской неполноценности. Они все время пытаются доказать, что они самые сильные и все завидуют их оружию. Но завидовать нечему. Гиперзвуковых ракет у них еще нет, и не скоро будут. Но то, что они готовы разместить в Европе ракеты средней дальности, давно известно. Но мало того, что они разжигают гонку вооружений, они еще и превращают Европу в поле боя. Потому что понятно: если они разместят в Европе свои ракеты, тем более с ядерными боеголовками, то мы, бесспорно, сделаем то же самое – разместим в европейской части России свои баллистические крылатые ракеты, нацеленные на эти объекты в Европе. Это способно обострить отношения России с Европой, чего на самом деле добиваются США. Но должен сказать, что Россия в гонку вооружений втягиваться не будет – мы имеем все необходимое и достаточное для того, чтобы остудить любые горячие головы. Но и не оставим без ответа любые американские действия", – сказал Виктор Литовкин.

На этой неделе президент России Владимир Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".