США раскроют Индии военные секреты

Индия стала полноценным военным партнёром США. Вчера, 28 октября, портал indiatimes.com сообщил о том, что страны подписали все четыре основополагающих документа в рамках военного сотрудничества.

В 2018 году Индия и США подписали COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement), являющийся одним из четырёх основополагающих документов, которые США подписывает со своими союзниками в рамках военного сотрудничества. Ранее Индия и США также подписали соглашения General Security Of Military Information Agreement (GSOMIA) и Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA). Четвёртым и до вчерашнего дня неподписанным соглашением являлось Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation (BECA).

Министр обороны США Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, министр обороны Индии Раджнат Сингх и министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар на подписании BECA Источник изображения: indiatimes.com

Подписание BECA позволит Индии получать секретные данные американской спутниковой разведки. Эта информация нужна индийским ВС для противостояния Китаю, отношения с которым существенно обострились в последние годы. Помимо подписания BECA, стороны договорились об углублении сотрудничества в военных разработках, улучшении координации между спецслужбами и ряде других совместных проектов в военной и контртеррористической сферах.