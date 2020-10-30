Предотвратить гонку вооружений: Антонов оценил позицию США по РСМД

Посол России прокомментировал заявления Белого дома о готовности развернуть РСМД в Европе

Россия готова предпринимать совместные усилия с зарубежными партнерами, чтобы предотвратить новую гонку ракетных вооружений, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Он обратил внимание на позицию Вашингтона в этом вопросе и отметил, что она несет в себе угрозу. Речь о заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о готовности Соединенных Штатов развернуть РСМД в Европе.

Готовность США пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, о чем ранее заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, несет в себе угрозу региональной и глобальной безопасности, подчеркнул российский посол в США Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений в Европе.

«Конструктивной альтернативой таким дестабилизирующим планам являются предложенные президентом России Владимиром Путиным 26 октября дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]", - обратил внимание руководитель российской дипмиссии.

По словам Антонова, инициатива главы российского государства конкретизирует прошлогодний призыв Москвы к странам НАТО вслед за РФ объявить мораторий на размещение наземных РСМД, который бы подкреплялся взаимными верификационными мерами.

"Кроме того, в духе доброй воли мы готовы и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны не нарушавших требований ДРСМД ракет 9М729, при условии неразмещения государствами НАТО в Европе вооружений, ранее запрещенных по упомянутому договору», - обратил внимание посол.

Он сообщил о готовности России предпринимать совместные усилия с зарубежными партнерами, чтобы предотвратить новую гонку ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира.

Роберт О'Брайен накануне заявил, что Соединенные Штаты готовы при необходимости развернуть в Европе новые гиперзвуковые ракеты, чтобы сдержать Россию.

«Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет (...). Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», - отметил помощник американского президента в ходе выступления в Гудзоновском институте.

Как полагают в Вашингтоне, развертывание ракет позволит не только сдерживать нападение, но и поставит США в такую позицию, в которой они смогут вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем, сказал О'Брайен.

«Точно так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился [обсуждать] "нулевой вариант", который предшествовал ДРСМД", - подчеркнул он.

Российский посол в США назвал проведенную параллель с ракетным кризисом в Европе начала 1980-х годов, который привел к подписанию Договора о РСМД, необоснованной.

Владимир Путин 26 октября призвал иностранные государства в условиях прекращения действия Договора о РСМД разработать инструменты сдерживания, основанные на принципах взаимности. «Мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования», - сказал глава государства.

Он уточнил, что Москва будет придерживаться такой позиции до тех пор, пока Вашингтон не разместят в соответствующих регионах свои аналогичные ракетные вооружения.

Путин отметил сохраняющуюся актуальность призыва российской стороны к странам Североатлантического альянса рассмотреть возможность встречного моратория. Для поиска компромиссных политико-дипломатических решений Россия готова пойти на дальнейшие шаги, которые помогут минимизировать негативные последствия от разрыва ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон.

Но европейская сторона отнеслась к российской инициативе скептически. В МИД Германии, в частности, отметили, что это предложение «не новое» и Россия в прошлом уже «многократно объявляла» о данном моратории. Германские дипломаты решили, что эта инициатива не заслуживает доверия.

Незадолго до этого российский лидер отметил, что у мира не будет будущего, если не будет ограничений в гонке вооружений. "Вот о чем нам нужно всем задуматься, вот о чем мы призываем задуматься всех наших партнеров", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай".

Лидия Мисник