Предприятие "Росэлектроники" вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга

ЦАМТО, 29 октября. НИИ "Нептун" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) вошел в научно-производственный Арктический кластер Санкт-Петербурга.

Этот кластер объединяет ведущие научные организации и промышленные предприятия города для реализации совместных проектов по освоению и развитию Арктической зоны России.

Кластер создан по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году. Предприятия кластера создают современные навигационно-телекоммуникационные системы, радиолокационные комплексы, средства загоризонтной связи, измерительное оборудование, робототехнические комплексы, георадары для измерения глубин водоемов и толщины ледяного покрова.

НИИ "Нептун" является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве автоматизированных систем и комплексов связи для кораблей и береговых объектов. В частности, предприятием разработана аппаратура связи для оснащения Северного морского пути. Комплекс "Нептун-ПВ/КВ" может применяться во всех морских районах плавания для организации радиосвязи в ПВ/КВ диапазоне с морскими, рыбопромысловыми судами, а также судами "река-море". Оборудование передает подтверждения приема сигналов бедствия, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, а также цифровой избирательный вызов.

"Сотрудничество в рамках кластера позволит объединить компетенции предприятий для решения вопросов научно-технологического развития Арктики, а также станет драйвером для развития новых направлений и создания новых продуктов. У нашего предприятия накоплен богатый опыт реализации проектов в интересах флота, которые могут успешно использоваться в Арктической зоне", – отметил генеральный директор НИИ "Нептун" Михаил Винокур.

Помимо НИИ "Нептун", в Арктический кластер Санкт-Петербурга входят еще несколько предприятий "Росэлектроники" – ПАО "Интелтех", ЦНИИ "Электрон", НИИ "Вектор", Завод "Энергия".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".