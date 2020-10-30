Войти
ЦАМТО

Предприятие "Росэлектроники" вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга

501
0
0
Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 29 октября. НИИ "Нептун" холдинга "Росэлектроника" (входит в Госкорпорацию Ростех) вошел в научно-производственный Арктический кластер Санкт-Петербурга.

Этот кластер объединяет ведущие научные организации и промышленные предприятия города для реализации совместных проектов по освоению и развитию Арктической зоны России.

Кластер создан по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики в 2020 году. Предприятия кластера создают современные навигационно-телекоммуникационные системы, радиолокационные комплексы, средства загоризонтной связи, измерительное оборудование, робототехнические комплексы, георадары для измерения глубин водоемов и толщины ледяного покрова.

НИИ "Нептун" является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве автоматизированных систем и комплексов связи для кораблей и береговых объектов. В частности, предприятием разработана аппаратура связи для оснащения Северного морского пути. Комплекс "Нептун-ПВ/КВ" может применяться во всех морских районах плавания для организации радиосвязи в ПВ/КВ диапазоне с морскими, рыбопромысловыми судами, а также судами "река-море". Оборудование передает подтверждения приема сигналов бедствия, поддерживает радиотелефонную и радиотелеграфную связь, а также цифровой избирательный вызов.

"Сотрудничество в рамках кластера позволит объединить компетенции предприятий для решения вопросов научно-технологического развития Арктики, а также станет драйвером для развития новых направлений и создания новых продуктов. У нашего предприятия накоплен богатый опыт реализации проектов в интересах флота, которые могут успешно использоваться в Арктической зоне", – отметил генеральный директор НИИ "Нептун" Михаил Винокур.

Помимо НИИ "Нептун", в Арктический кластер Санкт-Петербурга входят еще несколько предприятий "Росэлектроники" – ПАО "Интелтех", ЦНИИ "Электрон", НИИ "Вектор", Завод "Энергия".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
2020-й год
Арктика
Робот
Похожие новости
25.05.2020
«Витязь» на дне океана
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
28.03.2016
В Москве под руководством Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!