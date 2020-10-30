В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства

ЦАМТО, 29 октября. В разведывательные подразделения Сухопутных войск продолжают поступать современные бронеавтомобили "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ".

Бронемашина "Тигр" предназначена для перевозки личного состава, различных грузов по дорогам общего пользования и пересеченной местности. Кроме того, "Тигр" может применяться для монтажа специальных средств и оборудования.

Боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Он полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.

Кроме того, в подразделения поступают переносные РЛС "Аистенок" и "Фара-ВР" для радиолокационной разведки целей и огневых позиций противника.

Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.