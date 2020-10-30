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ЦАМТО

Для инженерных войск ВС РФ разрабатывается магнитометрический бомбоискатель "Мультизонд"

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Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС РФ.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

ЦАМТО, 29 октября. В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка новых средств поиска взрывоопасных предметов.

Одним из таких изделий является магнитометрический бомбоискатель "Мультизонд", разработанный на передвижной платформе под управлением оператора.

"Мультизонд" состоит из передвижной платформы и держателей, магнитометрического модуля, блока обработки сигналов и пульта. Бомбоискатель предназначен для обнаружения крупных ферромагнитных объектов: неразорвавшихся боеприпасов, фугасов и другие взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой, а также для обеспечения выполнения задач по гуманитарному разминированию местности и других специальных мероприятий.

Максимальная глубина обнаружения взрывоопасных предметов составляет: граната Ф-1 и противопехотная мина – до 0,7 м, противотанковой мины и 155 мм снарядов – до 3 м, авиационная бомба массой до 500 кг – до 6 м. Кроме того, образец позволяет обнаруживать тайники с вооружением и техникой на глубине до 7 м. При возимой массе бомбоискателя в 20 кг гарантированная ширина зоны обнаружения составляет 2 м со скоростью поиска не менее 1,5 м/с.

"Мультизонд" отличает широкая зона обнаружения, высокий темп мониторинга местности, возможность координатной привязки мест расположения возможных взрывоопасных предметов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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