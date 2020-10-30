Войти
Российская газета

Секретный самолет испытали с загадочным контейнером

524
0
0
Источник изображения: rg.ru

Американский фотограф Стив Ли запечатлел момент испытаний экспериментального реактивного самолета Model 401 "Son of Ares", выпускаемого компанией Scaled Composites.

Военного эксперта Тайлера Роговея удивил странный контейнер внизу фюзеляжа на носовой части машины: вполне возможно, что он может быть использован для установки лазера.

Момент приземления самолета был запечатлен в районе воздушно-космического центра Mojave в Калифорнии в конце октября, сообщает The Drive.

Контейнер на корпусе внешне напоминает большой воздухозаборник, эксперт предположил, что внутри находится решетка, напоминающая радиатор. На одной стороне корпуса расположено квадратное отверстие, а сзади - небольшая трубка. По всей видимости, она является частью системы охлаждения и используется для вывода газов.

Тайлер Роговей пишет, что контейнер может быть использован для установки авиационного лазера: его конструкция указывает на возможное наличие силовой установки, которая будет использована для питания.

В США существует ряд программ по бортовым лазерам. Установка должна быть легкой и компактной, чтобы поместиться в отсеке самолета. Концепция и сроки одной из программ соответствуют тому, что запечатлел фотограф на самолете Model 401, впрочем, это лишь косвенное доказательство, заключает эксперт.

Первый полет экспериментального самолета состоялся в октябре 2017 года. Заказчик разработки на данный момент неизвестен. Машина выполнена из композитных материалов и напоминает беспилотный боевой летательный аппарат Avenger.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
10.12.2012
Россия испытает стратегическую ракету «Авангард»
29.03.2012
Украина готовит реформу в ядерной энергетике
07.07.2011
Леопарды пустыни
28.07.2010
Россия рассчитывает получить контроль над ведущим предприятием ОПК Киргизии
11.06.2009
Россия и США могут сократить количество своих ядерных боезарядов до полутора тысяч единиц - командующий РВСН
25.03.2008
Иванов: Я уже не помню, сколько раз писал заявление об отставке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!