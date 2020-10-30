Секретный самолет испытали с загадочным контейнером

Scaled Composites' stealthy test jet now flying with possible laser weapon modifications:https://t.co/NC2mw1zICf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2020

Американский фотограф Стив Ли запечатлел момент испытаний экспериментального реактивного самолета Model 401 "Son of Ares", выпускаемого компанией Scaled Composites.

Военного эксперта Тайлера Роговея удивил странный контейнер внизу фюзеляжа на носовой части машины: вполне возможно, что он может быть использован для установки лазера.

Момент приземления самолета был запечатлен в районе воздушно-космического центра Mojave в Калифорнии в конце октября, сообщает The Drive.

Контейнер на корпусе внешне напоминает большой воздухозаборник, эксперт предположил, что внутри находится решетка, напоминающая радиатор. На одной стороне корпуса расположено квадратное отверстие, а сзади - небольшая трубка. По всей видимости, она является частью системы охлаждения и используется для вывода газов.

Тайлер Роговей пишет, что контейнер может быть использован для установки авиационного лазера: его конструкция указывает на возможное наличие силовой установки, которая будет использована для питания.

В США существует ряд программ по бортовым лазерам. Установка должна быть легкой и компактной, чтобы поместиться в отсеке самолета. Концепция и сроки одной из программ соответствуют тому, что запечатлел фотограф на самолете Model 401, впрочем, это лишь косвенное доказательство, заключает эксперт.

Первый полет экспериментального самолета состоялся в октябре 2017 года. Заказчик разработки на данный момент неизвестен. Машина выполнена из композитных материалов и напоминает беспилотный боевой летательный аппарат Avenger.

Майя Бирюкова