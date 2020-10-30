NI назвал "Волхов" лучшей неатомной подлодкой России

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" являются лучшими неатомными подлодками России, а недавно вошедший в состав ВМФ РФ "Волхов" - новейший и наиболее совершенный представитель этой серии. Таким мнением в материале для издания The National Interest поделился обозреватель Калеб Ларсон.

В распоряжении экипажа из пятидесяти двух человек есть шесть торпедных аппаратов, которые могут стрелять как 533-миллиметровыми торпедами, так и крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ". Однако самым большим преимуществом этого типа подлдок является не его огневая мощь, а чрезвычайно низкий уровень шума, полагает автор статьи.

Подлодки проекта 636 в странах НАТО уважительно называют "черными дырами" еще с советских времен: дело в том, что их невероятно сложно обнаружить. Усовершенствованный проект 636.3 стал еще более тихим за счет новых двигателей, акустический след которых ниже, чем у предшественников.

Корпус подлодки обшит безэховой прорезиненной плиткой - в ней имеются пузырьки воздуха или зазоры, которые поглощают сигнал гидролокаторов противника и препятствуют возврату акустических сигналов. И хотя такие плитки не гарантируют полной "невидимости" подводной лодки, эффективность гидролокаторов, по разным оценкам, только за счет этого снижается до 10-15 процентов.

Как уже писала "РГ", новая дизель-электрическая подлодка "Волхов" вошла в состав Тихоокеанского флота РФ 24 октября. Ее дальность действия достигает 7,5 тысячи миль, а рабочая глубина составляет 240 метров (максимальная - 300). Автономность плавания - сорок пять дней.

Всего Тихоокеанский флот должен пополниться шестью дизель-электрическими субмаринами проекта "Варшавянка". Первым стал "Петропавловск-Камчатский", вторым "Волхов", сейчас также строятся "Магадан" и "Уфа".

Алексей Иванов