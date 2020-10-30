Bombardier приостановила экспорт двигателей для ударных БЛА ВС Турции

ЦАМТО, 29 октября. Bombardier Recreational Products (BRP) объявила о приостановке поставки авиадвигателей в "страны с сомнительным применением" после сообщений о том, что некоторые из них используются на турецких ударных БЛА, применяемых ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Канадская компания, более известная своими снегоходами Ski-Doo и Lynx, сообщила, что в конце прошлой недели ей стало известно, что часть двигателей для легких самолетов, производимых ее австрийской дочерней компанией Rotax, используется на турецких БЛА "Байрактар TB2". Как сообщил старший вице-президент BPR Мартин Ланжелье в интервью Radio Canada International, компания инициировала расследование данных сообщений и приостанавливает поставки авиадвигателей в страны с "сомнительным применением".

Представитель компании сообщил, что все авиационные двигатели Rotax разрабатываются и производятся в Австрии исключительно для гражданских целей и сертифицированы только для гражданского использования.

Канада приостановила экспорт большей части оборонных технологий в Турцию в октябре 2019 года после вторжения ВС Турции на северо-запад Сирии.

При этом представитель Global Affairs Canada Мишель Симпай сообщил, что для экспорта товаров из Списка экспортного контроля требуется разрешение, только если продажа осуществляется с территории Канады. Контролируемые товары и технологии, экспортируемые из другой страны, подлежат экспортному контролю этой страны.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Австрии Габриэль Юэн (Gabriele Juen) сообщила, что двигатели Rotax могут использоваться в автоспорте, а также устанавливаться на БЛА "для различных исключительно гражданских целей".

По ее словам, контрольный список предметов двойного назначения Европейского союза не включал указанный двигатель для БЛА как предмет двойного назначения. "Как следствие, в соответствии с австрийским законодательством, регулирующим экспорт товаров оборонного назначения, разрешение на его экспорт ранее не требовалось".

БЛА "Байрактар TB2" также оснащены прицельно-наблюдательными системами, производимыми L3 Harris WESCAM в Берлингтоне (шт.Онтарио).

Ранее представители Министерства обороны Армении продемонстрировали обломки уничтоженного подразделениями ПВО БЛА "Байрактар TB2", включая оптические системы канадского производства и двигатель Rotax. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны, которые поставляют компоненты для турецких БЛА, последовать примеру Канады, и приостановить экспорт комплектующих в Турцию.